Écoutez Billie Elish et son interprétation de « Sally’s Song »

Pour célébrer le retour de la musique live et à l’occasion des festivités d’Halloween, le compositeur de film et rocker alternatif Danny Elfman a concocté deux concerts à l’occasion de « The Nightmare Before Christmas » au Banc of California Stadium, en organisant le premier de ces événements le vendredi 30 octobre dernier.

Elfman, qui a joué Jack Skellington dans le classique du stop-motion sorti en 1993, a repris ce personnage, accompagné d’une série d’invités spéciaux dans lesquels se démarque Billie Elish, qui a repris le rôle de Sally dans cet événement.

Avec un orchestre complet en accompagnement, Eilish a surpris le public en montant sur scène vêtue d’un costume de son personnage, y compris le maquillage de ses coutures sur son corps. La jeune chanteuse a interprété avec émotion la chanson emblématique « Sally’s Song », en plus de partager sa voix avec celle d’Elfman dans « Simply Meant to Be », le dernier numéro de la cassette.

À travers les images téléchargées sur YouTube et les réseaux sociaux par les fans de ce film, vous pouvez retrouver la présence du musicien et comédien « Weird Al » Yankovic, ainsi que des acteurs Paul Reubens et Ken Page, qui faisaient partie du casting principal de le film. , jouant respectivement Lock et Oogie Boogie.

Après la présentation des thèmes du film, Danny Elfman reviendrait sur scène armé de sa guitare électrique pour interpréter une sélection de ses propres chansons, dont quelques classiques de son ancien groupe de ska-rock Oingo Boingo.

Produit par Tim Burton sous la direction du légendaire animateur Henry Selick, « The Nightmare Before Christmas » est devenu un classique culte qui raconte l’histoire de Jack Skellington, le « Pumpkin King » d’Halloweentown, qui, fatigué de la routine annuelle d’effrayer les gens , il décide d’être le nouveau chargé d’apporter Noël aux enfants, sans imaginer que ses bonnes intentions ne suffiraient pas à réussir.