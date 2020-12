Écoutez « Another Year », la première chanson de Noël de Finneas

Le mois de décembre est arrivé, et avec lui le début des fêtes de fin d’année. C’est pourquoi l’auteur-compositeur-interprète et producteur de musique Finneas a sorti pour la première fois de sa carrière un single sur le thème de Noël, sous le titre de “Une autre année».

Cette nouvelle chanson est sa dernière sortie depuis le mois dernier révélant à ses fans « Où est le poison», Dans lequel il soulignait certains des grands échecs de l’administration Donald Trump.

J’ai écrit cette chanson à Noël dernier, avec une année d’incertitude devant nous. Si j’avais su quoi que ce soit de ce que je sais sur la suite de 2020, je ne pense pas que j’aurais changé un seul mot », explique l’artiste à son sujet.

J’espère que partout où cette chanson vous trouvera, elle vous apportera une petite dose de réconfort. L’horizon est lumineux je pense.

Récemment, Finneas a reçu trois nominations aux prix Grammy grâce au travail réalisé avec sa sœur, Billie Eilish. Le duo a reçu des nominations pour les catégories «Record of the Year» et «Song of the Year», pour «Tout ce que je voulais« , En plus de » Meilleure chanson pour les médias visuels « pour le thème du nouveau film de James Bond « Pas le temps de mourir», Avec le thème homonyme du film.

Ces derniers mois, Finneas ferait ses propres sorties en solo, parmi lesquelles se démarquer »Je ne peux pas être mort« Y »Ce qu’ils diront de nous». Il aurait également donné des avances sur le nouvel album de sa sœur, assurant qu’il ne sortira pas pendant la pandémie.

Finneas aurait uni ses forces avec Benny White coproduire « solitaire», Le dernier single de Justin Bieber. Les paroles raconteraient une histoire de solitude malgré le succès dans une vidéo réalisée par Jake Schreier et avec la participation de l’enfant star Jacob Tremblay.