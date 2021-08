Écoutez « Absurd », la nouvelle chanson intense et explosive de Guns N’ Roses

Cette semaine, les fans de Guns N’ Roses ont pu se régaler lors d’une de leurs récentes performances live avec les débuts de « Absurd », la première chanson originale que le groupe de hard rock a composée au cours des 13 dernières années et qui possède déjà son propre studio version.

« Absurd » est une version améliorée d’une chanson qui s’appelait auparavant « Silkworms », et a été écrite en 2001 lors des sessions d’enregistrement de « Chinese Democracy », le sixième album de Guns N’ Roses, sorti en 2008 après une série de des retards notoires dans son développement.

Axl Rose et compagnie ont présenté cette chanson explosive mardi dernier lors de sa présentation au Fenway Park de la ville de Boston, aux États-Unis. « Certains d’entre vous ont peut-être entendu cela sous un autre nom, mais c’est absurde d’essayer cela », a déclaré le chanteur du groupe lors de son introduction sur le sujet.

Les Guns N’ Roses ont fait leur retour sur scène avec leur première performance live au cours des 16 derniers mois, alors Axl et Slash ont célébré ces retrouvailles avec une reprise remarquable de la chanson « I Wanna Be Your Dog » du groupe punk The Stooges. . La première représentation du groupe a eu lieu au stade Hersheypark en Pennsylvanie le 31 juillet, avec un total de 30 000 participants.

En plus de leur répertoire de chansons classiques, Guns N ‘Roses a également présenté une grande variété de reprises sur leur set de 21 chansons, y compris leur reprise de « Knockin’ On Heaven’s Door » de Bob Dylan, « Live and Let Die » de Wings ou » Slither » de Velvet Revolver.

À la mi-2020, le guitariste de Guns N’ Roses Slash a déclaré que lui et les autres membres du groupe travaillaient à distance sur du nouveau matériel pour le groupe, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé s’il s’agirait d’un nouvel album complet, en raison au manque de détails supplémentaires sur le sujet.