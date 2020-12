Écouteurs pour enfants: 5 modèles recommandés avec et sans Bluetooth

Vous ne voulez pas que vos enfants remplissent tout l’appartement avec des chansons et des livres audio pour enfants? Ensuite, il convient de penser à des écouteurs spéciaux pour enfants. Cependant, il y a quelques éléments à considérer lors de l’achat.

Vous devez faire attention à cela lors de l’achat d’écouteurs pour enfants

Pour les plus petits, il ne devrait pas s’agir uniquement des écouteurs Bluetooth que maman ou papa utilisent toujours sur le chemin du travail. Des écouteurs spéciaux pour enfants avec des coussinets d’oreille plus petits doivent être achetés – les modèles pour adultes ne conviennent souvent pas. Idéalement, les écouteurs ont des supports réglables pour qu’ils grandissent avec vous. Les écouteurs intra-auriculaires ne sont pas recommandés en raison de leur position près du tympan, et les parents doivent éviter la suppression du bruit (suppression des bruits extérieurs).

De nombreux écouteurs pour enfants ont une limite de volume intégrée de 80 à 85 décibels – après tout, les oreilles des plus petits sont beaucoup plus sensibles au bruit que celles des adultes. Cependant, il n’y a pas de limite fixe pour les enfants. Il est préférable que les parents vérifient par eux-mêmes la puissance des écouteurs. Pour les modèles sans limitation, il est conseillé de vérifier les informations sur le volume maximum dans la notice ou sur l’emballage.

JBL JR 310 BT

Le JBL JR310 se connecte à un appareil de lecture via Bluetooth. A lire : Apple apporte des modifications à l'App Store pour prendre en charge des services tels que xCloud et Stadia, entre autres nouvelles fonctionnalités

Les écouteurs Bluetooth sans fil JBL JR 310 BT ont une autonomie allant jusqu’à 30 heures, le volume maximum est de 85 décibels. Les écouteurs ont des commandes faciles à utiliser pour les enfants, ainsi qu’un serre-tête et des coussinets d’oreille rembourrés. Le plus gros avantage du JBL JR 310 BT est sans aucun doute son son, qui est de bien meilleure qualité que de nombreux autres modèles pour enfants. Chaque casque peut également être conçu individuellement avec des autocollants réutilisables.

ISY IHP-1001

Les oreillettes de l’ISY IHP-1001 peuvent être peintes.

Les ISY IHP-1001-PK sont des écouteurs supra-auriculaires filaires pour les enfants âgés de trois ans et plus. Le volume maximum est de 85 décibels. Insolite: ces écouteurs pour enfants sont livrés avec des cartes à dessin et des stylos dans la boîte que les plus petits peuvent utiliser pour concevoir les oreillettes individuellement. Disponible en rose et bleu.

OTL Junior

L’OTL Junior est disponible dans une grande variété de modèles, tels que la version Peppa Pig.

L’OTL Junior est spécialement conçu pour les enfants âgés de trois à sept ans, et les motifs colorés devraient plaire à la prochaine génération. Il y a l’OTL Junior dans le look Peppa Pig, mais aussi dans les designs Batman, Superman, Prince George, Pokémon Pikachu, Harry Potter, Hello Kitty et Paw Patrol. Il devrait y en avoir pour chaque petit fan. Tous les modèles ont un volume maximum réduit, un câble de 0,9 mètre et une prise jack 3,5 millimètres.

JLab JBuddies Studio

Le JLab JBuddies Studio est destiné aux enfants plus âgés avec ses couleurs douces.

Le JLab JBuddies Studio convient aux enfants légèrement plus âgés. Ces écouteurs intra-auriculaires filaires et pliables ont également une limite de volume de sécurité de 85 décibels. Grâce aux coussinets d’oreille en mousse nuage, l’appareil s’adapte confortablement aux oreilles des enfants, et il y a aussi un microphone et de grandes commandes. Conclusion: écouteurs pour enfants bon marché avec limitation de volume et sans fioritures.

Hama enfants

Le Hama Kids a des coussinets d’oreille en mousse souple et un bandeau flexible.

Les écouteurs filaires Hama Kids conviennent aux enfants âgés de quatre ans et plus. Comme pour de nombreux autres modèles, la limite de volume est de 85 décibels. Une prise jack plaquée or avec une faible résistance de contact assure une transmission sonore sûre, les coussinets d’oreille en mousse garantissent un ajustement confortable.