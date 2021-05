Écoute maintenant! 45secondes.fr – Le podcast technologique de SATURN

Votre guide audio à travers le monde de la technologie: ALLUMER – Le podcast technologique SATURN peut désormais être entendu dans votre application de podcast de confiance. Toutes les informations sur le départ.

Que fait Elon Musk en orbite terrestre? Quand allons-nous installer le premier ordinateur quantique sur notre bureau? Les appareils photo des smartphones seront-ils bientôt meilleurs que les équipements photographiques coûteux? Nous répondons maintenant à des questions comme celles-ci dans 45secondes.fr, le nouveau podcast technologique de SATURN.

Connaissance des collations du monde de la technologie

La technologie n’a pas à être compliquée: dans des épisodes courts et compacts d’environ 15 minutes, le modérateur Jens Herforth transmet ses connaissances techniques pour avoir son mot à dire – parfait pour découvrir brièvement les nouvelles fonctionnalités les plus excitantes et les innovations les plus chaudes.

45secondes.fr est disponible partout où il y a des podcasts: à Spotify, Audio maintenant et dans tout le monde Application Podcatcher ainsi que directement ici sur 45secondes.fr.

Directement sur Spotify:

Audio maintenant

Thème de l’épisode 1: Starlink – Internet haut débit depuis l’espace

Dans l’épisode 1, Jens se tourne vers les étoiles – ou plutôt: vers les satellites Starlink. Le projet ambitieux de l’investisseur vedette Elon Musk vise à apporter un Internet rapide de l’espace aux quatre coins du monde. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça vaut le coup? Et pourquoi les astronomes ne sont-ils pas si séduits par l’idée spatiale? 45secondes.fr l’explique!