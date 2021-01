Économisez près de 700 € sur ce superbe Dell XPS 13 doté d’un écran tactile 4K

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable de luxe sans vous ruiner complètement, vous voudrez profiter de cette offre fantastique. Dell vend une version de son ordinateur portable XPS 13 Touch avec un écran 4K Infinity Edge pour 1079 € Supprimez le lien non produit, en baisse de 1758,99 €, une économie absolument stupéfiante de 680 €. Pour obtenir l’offre, vous devez utiliser le code promo LTWXPS13AFF à la caisse. Sinon, vous serez facturé le prix total.

La gamme Dell XPS 13 a dominé la catégorie mince et léger de notre meilleur guide d’ordinateur portable ces dernières années. Cette version particulière comporte un écran 13,3 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 et un écran Infinity Edge «sans bordure» avec des lunettes à peine visibles. Cet écran prend également en charge le toucher, mais ce n’est pas un cabriolet, alors n’essayez pas de le plier dans le mauvais sens.

Cet ordinateur portable est livré avec un SSD NVMe rapide de 512 Go et 16 Go de RAM. En ce qui concerne le processeur, il s’agit d’un puissant processeur Intel «Comet Lake» Core i7-10710U à six cœurs et à douze fils capable de passer à 4,7 GHz en brèves rafales sous charge.

Le XPS 13 Touch dispose également du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1. Pour les ports, vous obtenez deux ports Thunderbolt 3 et une connexion USB 3.1 qui prennent tous en charge les écrans DisplayPort, et une carte microSD.

Les ordinateurs portables extravagants XPS 13 de Dell sont des champions de l’ultra-léger qui a fait ses preuves. Obtenir un pour près de 700 € de rabais n’arrive pas très souvent. Ne manquez pas cette offre si vous êtes intéressé par une mise à niveau majeure d’un ordinateur portable.

