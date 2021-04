Économisez jusqu’à 100 € sur le nouveau luxueux MacBook Air M1 d’Apple

Vous bavez sur le révolutionnaire M1 MacBook Air d’Apple depuis des mois maintenant, mais vous ne vous êtes toujours pas engagé. Bonnes nouvelles! Amazon vient de frapper 100 € sur le MacBook Air 512 Go M1 et 50 € sur le modèle 256 Go, qui représentent tous deux de nouveaux prix bas de tous les temps.

«L’étonnante nouvelle puce M1 d’Apple insuffle une nouvelle vie à son ordinateur portable le plus abordable, en lui offrant des performances et une autonomie de batterie nettement meilleures, ainsi que la compatibilité des applications iPhone et iPad», a déclaré notre site sœur Macworld dans leur critique élogieuse.

Le MacBook Air dispose d’un écran de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 à 227 pixels par pouce et une luminosité de 400 nits. Bien sûr, la pièce maîtresse est la puce Apple M1. Il s’agit d’un processeur à 8 cœurs basé sur ARM avec quatre cœurs «d’efficacité», un GPU à 7 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Apple utilise également ce qu’il appelle une architecture de mémoire unifiée. Cette RAM non évolutive permet de rendre la puce et le système plus rapides et plus réactifs.

En ce qui concerne les modèles individuels en vente, la version à 949 € dispose de 8 Go de RAM et d’un disque SSD de 256 Go. Le prix de vente est disponible dans les trois couleurs, y compris l’or, l’argent et le gris sidéral. La version à 1149 € a les mêmes 8 Go de RAM avec le double du stockage intégré – 512 Go – mais n’est disponible qu’au prix le plus bas en gris sidéral et or.

