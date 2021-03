Économisez gros sur Surface, sur les jeux PC et plus encore grâce à la vente de printemps de Microsoft

Le printemps est arrivé chez Microsoft. La société a récemment lancé sa vente saisonnière Supprimez le lien non-produit avec des réductions de prix sur tout, du matériel Surface aux ordinateurs portables de jeu en passant par les jeux et accessoires Xbox.

La vente dure jusqu’au 15 avril et nous avons passé au crible les remises pour identifier certaines de nos offres préférées.

Le premier est le modèle de base de la Surface Pro 7 et Type Cover pour 600 € Supprimez le lien non-produit. Chez Best Buy, ce modèle coûte bien plus de 900 €. Plusieurs versions de la Surface Pro 7 sont actuellement en vente avec le Type Cover mais nous aimons particulièrement ce modèle pour son prix abordable. Le modèle de base comprend un processeur Intel Core i3, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré – une configuration modeste, mais capable de gérer facilement les tâches informatiques quotidiennes telles que les documents Office et la navigation Web.

Dans notre examen il y a un peu plus d’un an, nous avons attribué une version plus puissante de la Surface Pro 7 quatre étoiles sur cinq et un prix du choix des éditeurs.

La prochaine étape est l’ordinateur portable de jeu Asus TUF F15 pour 700 € Supprimer le lien non-produit. Cet ordinateur portable utilise un processeur Core i5-10300H à quatre cœurs et huit threads avec une horloge de suralimentation jusqu’à 4,5 GHz. Il dispose également de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage intégré. Les visuels sont gérés par une Nvidia GeForce GTX 1650 Ti, qui (bien que plus ancienne) sera un acteur solide sur l’écran 15,6 pouces 1080p de cet ordinateur portable. Vous devrez peut-être bricoler certains paramètres graphiques pour obtenir les meilleures performances dans les jeux intensifs, mais vous ne voyez pas très souvent les ordinateurs portables de jeu pour seulement 700 €!

Enfin, nous avons le casque de jeu Kingston HyperX CloudX Stinger Core pour 30 € Supprimer le lien non-produit. C’est 10 € de réduction sur le prix habituel et un excellent prix pour un casque de jeu. Le CloudX est une version sur le thème Xbox du Cloud Stinger Core. Nous avons examiné la version non-Core du Cloud Stinger en disant qu’il avait «un son solide, un confort sérieux et un design attrayant».

Il y a aussi le HyperX Cloud II plus premium pour 80 € Supprimez le lien non produit, au lieu de 100 €. Alors que la plupart des dizaines d’offres disponibles dans la vente de printemps de Microsoft sont valables jusqu’au 15 avril, notez que l’accord sur CloudX Core ne dure que jusqu’au 31 mars ou jusqu’à épuisement des stocks, alors ne perdez pas de temps si vous êtes intéressé.

[Today’s deal: Microsoft Spring Sale.Remove non-product link]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂