Économisez de l’eau au moment du nettoyage général

La pandémie a permis à de nombreuses personnes de repenser leurs habitudes de consommation dans tous les domaines de la vie. Parmi eux, le gaspillage de l’eau, si courant dans les foyers brésiliens. Un simple nettoyage de garage avec un tuyau, par exemple, peut consommer jusqu’à 3500 litres, assez pour alimenter sept réservoirs d’eau pour une famille de trois. Impressionnant, non?

Pour vous aider à réduire la consommation d’eau, Kärcher, une entreprise spécialisée dans les technologies de nettoyage, a séparé les principaux conseils pour une utilisation consciente de cette ressource naturelle dans chacune des principales tâches ménagères. Vous serez surpris par les évolutions de votre quotidien et, surtout, de votre facture d’eau. Check-out!

Réutilisation

La première astuce pour éviter de gaspiller l’eau du robinet est de parier sur des solutions de réutilisation, comme l’eau de pluie ou la machine à laver. Vous pouvez profiter de cette alternative pour nettoyer la cour, les garages, les vélos et autres surfaces en général. Si vous prévoyez de stocker l’eau pendant un certain temps, assurez-vous de bien couvrir le récipient pour ne pas attirer le moustique de la dengue.

Vaisselle

La vaisselle est l’une des activités les plus fréquentes de la vie quotidienne et également l’une des tâches ménagères qui gaspillent le plus l’eau. Pour éviter que cela ne se produise, il est recommandé de faire tremper les pièces avant de commencer le lavage. Après avoir retiré les restes de nourriture de la vaisselle et des casseroles, vous pouvez placer la vaisselle immergée dans une solution de détergent et d’eau chaude pendant une période de 5 à 10 minutes. Ainsi, la graisse sortira plus facilement et le frottement des objets par la suite sera beaucoup plus rapide. Lors du rinçage, vous devez fermer le robinet entre une pièce et une autre. En faisant cela, il est possible d’économiser jusqu’à 100 litres d’eau!

vêtements

Que diriez-vous d’attendre d’accumuler plus de vêtements avant de les mettre dans la machine à laver? En plus de gagner du temps, vous pouvez éviter de gaspiller jusqu’à 135 litres d’eau si vous possédez un appareil de cinq kilogrammes. Par conséquent, l’idéal est de le laisser faire au maximum 3 fois par semaine ou lorsque la pleine capacité de la laveuse est atteinte. Si vous préférez le lavage manuel, il y a aussi des précautions à prendre. La première consiste à garder le robinet fermé pendant que vous savonnez vos vêtements. De plus, il vaut la peine de profiter de l’eau de rinçage des pièces blanches lors du premier lavage des pièces sombres.

Trottoir et espace extérieur

Au lieu d’utiliser le tuyau pour nettoyer de grandes surfaces avec des feuilles ou de la poussière, par exemple, prenez l’habitude de simplement balayer l’espace avec le balai. Cela aidera à économiser l’eau et à favoriser une plus grande commodité pour le nettoyage des espaces extérieurs. Une autre option consiste à investir dans des nettoyeurs haute pression, qui offrent un excellent rapport coût-efficacité. Selon Abralimp (Association brésilienne du nettoyage professionnel), l’équipement consomme en moyenne 500 litres d’eau par heure, sans gaspiller beaucoup d’énergie. À son tour, le tuyau utilise 3 500 litres au cours de la même période.

Salle de bain et cuisine

L’utilisation de produits produisant moins de mousse est le grand secret pour économiser l’eau lors du nettoyage des «pièces humides». En effet, ils facilitent le rinçage, qui ne peut être effectué qu’avec un chiffon humide. Une autre astuce est de parier sur l’utilisation d’eau chaude, qui, comme dans le cas de la vaisselle, permet de diluer plus facilement les graisses.

Verre et fenêtres

Pour économiser l’eau, n’utilisez que des gicleurs et des chiffons secs pour nettoyer les fenêtres et le verre. Vous pouvez également choisir des produits spécialisés pour cette fonction. De cette façon, seule une petite quantité d’eau sera nécessaire.

Astuce supplémentaire

Il convient de rappeler que les économies d’eau ne sont pas seulement dans vos habitudes de nettoyage, mais aussi dans le choix des produits idéaux. Essayez toujours de privilégier les produits durables, qui contiennent des emballages recyclables. De plus, il est important de prioriser les options qui n’effectuent pas d’expérimentation animale. Voici le conseil!