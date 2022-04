Économisez de la batterie sur votre mobile Android avec ce réglage simple

Partager

Si vous souhaitez prolonger l’autonomie de la batterie de votre mobile, nous vous conseillons de réaliser ce réglage. Pas à pas, on vous explique comment faire.

C’est une des grandes questions : Comment puis-je économiser la batterie de mon mobile ? Il est vrai que l’autonomie des smartphones s’est considérablement améliorée ces dernières années, mais même ainsi, il existe des astuces qui peuvent vous aider à économiser la batterie de votre téléphone, même grâce à Google lui-même.

Dans ce cas, nous vous conseillons une astuce très simple mais peut-être inconnue pour réduire la consommation de la batterie du smartphone. Il se compose d’un modification simple des paramètres de localisation du terminal, vous n’aurez guère besoin de quelques secondes pour l’exécuter. Voyons de quoi il s’agit.

Comment économiser de la batterie avec un simple réglage sur votre mobile Android

Pour économiser la batterie sur votre mobile, vous pouvez opter pour des astuces plus connues, telles que l’activation de la luminosité automatique, la restriction des applications en arrière-plan ou l’utilisation du mode d’économie de batterie. Ce sont les plus populaires, mais il y a autres trucs que vous pouvez faire pour réduire la consommation électrique du terminal.

Celle dont nous vous parlons dans cet article est liée à la analyse des appareils Bluetooth et des réseaux Wi-Fi. Ces fonctions agissent constamment, même lorsque le WiFi et le Bluetooth sont désactivés. Il est vrai que c’est un outil méconnu, du coup on ne sait même pas d’où vient la consommation de la batterie.

Comme nous l’avons dit, cette fonction est chargée de rechercher sans cesse les appareils Bluetooth et les réseaux WiFi à proximité de votre mobile. Naturellement, cela implique une dépense énergétique ce qui fait que la batterie s’épuise plus tôt. Heureusement, cette option peut être facilement désactivée si vous souhaitez économiser la batterie. Voici comment vous pouvez procéder :

Entrez les paramètres de votre mobile. Faites défiler vers le bas, trouvez le Rubrique « Localisation » et entrez-le. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez écrire le terme dans le moteur de recherche en haut des paramètres. Une fois à l’intérieur de « Localisation », allez à « Recherche WiFi et Bluetooth ». Décochez les deux cases« Recherche WiFi » et « Recherche Bluetooth ».

Même si vous utilisez toujours le même réseau WiFi et que vous êtes connecté au même appareil via Bluetooth, cet outil fait son travail, permettant les applications et les services recherchent des réseaux et des appareils auxquels se connecter. Donc, si vous voulez économiser la batterie, c’est un astuce utile pour y parvenir.

