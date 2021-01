Économisez 60 € sur le MacBook Pro M1 de 256 Go d’Apple

L’ordinateur portable le plus discuté de 2020 (et probablement 2021) est disponible pour 60 € de réduction dès maintenant. Amazon vend le MacBook Pro M1 d’Apple 13 pouces avec 256 Go de stockage pour 1239 €, contre 1299 €. Ce n’est pas une énorme baisse de prix, mais c’est une bonne affaire pour un tel nouvel ordinateur portable, et en particulier un tel nouveau MacBook. Notez cependant qu’il ne sera expédié que dans une semaine.

Nous avons examiné le MacBook Pro M1 13 pouces en novembre, lui donnant 4,5 étoiles sur cinq. «C’est un moment révolutionnaire pour le Mac», avons-nous déclaré dans notre examen, louant les performances étonnantes et les avantages de la durée de vie de la batterie lors de l’exécution de programmes natifs pour le nouveau silicium d’Apple.

La puce M1 est un processeur ARM de la conception d’Apple et un changement majeur par rapport aux Mac Intel des années précédentes. Le M1 présente plusieurs avantages technologiques, notamment une architecture de mémoire unifiée, un processeur à 8 cœurs, un GPU intégré et un moteur neuronal à 16 cœurs, tous construits à l’aide du processus de fabrication de pointe de 5 nm.

Cet ordinateur portable particulier dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage intégré, dont aucun ne peut être mis à niveau.

Dans l’ensemble, le MacBook Pro M1 est un excellent ordinateur portable et, à l’heure actuelle, il peut vous faire économiser quelques dollars si vous y êtes attentif. De plus, vous pouvez toujours obtenir un plan de couverture AppleCare via Amazon.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

