Économisez 160 € ​​sur cet ordinateur portable convertible Acer Spin 5 chargé, aujourd’hui seulement

Amazon a une excellente affaire sur un très bon ordinateur portable convertible aujourd’hui. Le détaillant en ligne a baissé le prix de l’Acer Spin 5 de près de 160 €, jusqu’à 840 €. L’accord est pour aujourd’hui seulement et expire juste avant minuit, heure du Pacifique, mardi soir.

Cette version de l’Acer Spin 5 dispose d’un écran tactile de 13,5 pouces avec une résolution de 2256 x 1504 pixels, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage NVMe rapide. Quant au processeur, il s’agit du processeur Intel «Ice Lake» Core i7-1065G7, qui est un processeur quad core, huit threads avec une horloge de base de 1,3 GHz et un boost jusqu’à 3,9 GHz. La puce Ice Lake offre également des performances graphiques intégrées considérablement améliorées.

Cet ordinateur portable convertible comprend un clavier rétroéclairé, un stylet actif rechargeable et le Wi-Fi 6. Pour les ports, il dispose de deux ports Thunderbolt 3 qui peuvent également servir de ports USB 3.1 Gen 2 Type C et prendre en charge DisplayPort sur USB-C. Il existe également un port USB 3.1 Gen 1 et une connexion HDMI 2.0.

Cet ordinateur portable ne pèse que 2,65 livres. L’Acer Spin 5 offre une excellente configuration pour travailler et jouer, et avec 16 Go de RAM et un stylet, c’est aussi un bon ordinateur portable pour la création de contenu. Achetez-le aujourd’hui si vous voulez ce rabais juteux de 160 €, car il disparaît à minuit.

[Today’s deal: Acer Spin 5 for $840 on Amazon.]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂