Économisez 130 € sur un élégant ordinateur portable Acer Swift 3 avec le dernier Intel à l’intérieur

Si vous voulez un ordinateur portable fin et léger qui peut toujours jouer à des jeux occasionnels, alors Amazon a l’affaire pour vous, mais seulement pour une brève période. Aujourd’hui seulement, le détaillant en ligne vend la dernière version de l’Acer Swift 3 construit sur la plate-forme Intel Evo pour 670 €. C’est 130 € de réduction sur son PDSF et le meilleur prix à ce jour pour un ordinateur portable qui n’existe que depuis quelques mois. La vente se termine juste avant minuit le vendredi soir, heure du Pacifique.

Cette dernière version du Swift 3 intègre le Tiger Lake Core i7-1165G7 d’Intel. Il s’agit d’un processeur quadricœur à huit threads avec une vitesse d’horloge de base de 1,2 GHz et une vitesse d’horloge accélérée jusqu’à 4,7 GHz.

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un ordinateur portable de jeu, l’Acer Swift 3 berce les nouveaux graphiques intégrés Xe d’Intel, qui sont un peu plus impressionnants que les iGPU précédents d’Intel. Une recherche rapide sur YouTube montre des performances de jeu fiables au niveau de la console avec des titres PC AAA, ce qui est plutôt bien pour un GPU intégré. Attendez-vous à pouvoir jouer à plus de jeux qu’autrement, même si vous devrez probablement modifier les paramètres graphiques de quelques chevilles.

Pour le reste des détails, cet ordinateur portable dispose d’un écran IPS 1080p de 14 pouces, de 8 Go de RAM et d’un SSD NVMe de 256 Go. Il fait également basculer le Wi-Fi 6 et dispose d’un port Thunderbolt 4. Mieux encore, ce modèle continue avec le design agréable de Swift 3 dont nous étions auparavant tombés amoureux.

Si vous voulez le prix, la beauté, la portabilité et des équipements de pointe dans un seul ordinateur portable, vous ne trouverez probablement pas de meilleure offre que celle-ci pendant un certain temps.

[Today’s deal: Acer Swift 3 with Intel Xe graphics for $670 at Amazon.]

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

Ian est un écrivain indépendant basé en Israël qui n’a jamais rencontré un sujet technologique qu’il n’aimait pas. Il couvre principalement Windows, le matériel informatique et de jeu, les services de streaming vidéo et musical, les réseaux sociaux et les navigateurs. Lorsqu’il ne couvre pas l’actualité, il travaille sur des conseils pratiques pour les utilisateurs de PC ou sur le réglage de sa configuration eGPU.

