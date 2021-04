Économiser de l’eau: 7 trucs et astuces pour moins consommer

Saviez-vous que vous pourriez réduire considérablement vos frais annexes si vous économisiez de l’eau? Nous vous expliquerons comment cela fonctionne avec sept mesures simples.

Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devriez pas vous doucher à l’avenir. Il s’agit plutôt de réduire le gaspillage d’eau inutile – et c’est non seulement bon pour votre portefeuille, mais aussi pour l’environnement. Voici sept trucs et astuces que vous pouvez utiliser pour économiser facilement de l’eau.

Régulateur de jet économique sur le robinet

L’un des moyens les plus simples d’économiser de l’eau dans la maison est de remplacer le régulateur de jet d’eau sur les robinets. Un contrôleur standard représente environ 15 pour cent de la consommation totale d’eau. Si vous l’échangez contre un détendeur économique, vous faites déjà plusieurs litres.

Comment ça fonctionne? Le régulateur spécial économie réduit le débit de votre robinet de 15 litres par minute à généralement un peu moins de 8 litres. Grâce à une fonction spéciale d’aspiration d’air, le jet d’eau ne semble pas trop faible, de sorte que vous remarquerez à peine que vous économisez de l’eau ici.

Le meilleur: vous pouvez facilement remplacer l’aérateur vous-même. Dévissez simplement l’ancienne «tête» de votre robinet et fixez le régulateur d’économie à la place – c’est fait. Vous pouvez trouver des contrôleurs appropriés dans chaque quincaillerie.

Pomme de douche argent

Une douche typique utilise environ 9,5 litres d’eau par minute. Calculé au cours de l’année, cela représente beaucoup. Si vous remplacez votre ancienne pomme de douche par une pomme de douche économique, vous pouvez économiser près de la moitié de l’eau. Tout comme avec les régulateurs de jet économiques pour votre robinet, vous ne remarquerez pas beaucoup de différence dans la qualité du jet d’eau avec les pommes de douche économiques.

De plus, il existe désormais des modèles très chics qui s’intègrent parfaitement dans la salle de bain la plus élégante. La meilleure chose à faire est de vous convaincre, après tout, il vous suffit de visser cet ustensile pratique.

Arrêt automatique pour la douche et Co.

Autre astuce pratique pour économiser l’eau dans la maison: l’arrêt automatique de la douche et autres.La buse est montée entre la pomme de douche et le tuyau d’eau et vous donne la possibilité de couper l’eau pendant la douche sans la température en changeant.

Donc, si vous avez mouillé vos cheveux et éteignez l’eau à l’aide de l’arrêt automatique pendant que vous faites un shampooing, le jet aura toujours la même température lorsque vous appuyez à nouveau sur l’automatique. Vous pouvez terminer confortablement votre douche sans avoir à chercher à nouveau le cadre parfait. Et vous pouvez également économiser de l’eau avec. Cela vous semble pratique? Il est.

Minuterie de douche

Les minuteries de douche sont une invention incroyablement pratique lorsqu’il s’agit d’économiser de l’eau pendant la douche. Les petits appareils ne réduisent pas immédiatement la quantité d’eau utilisée, mais ils surveillent le temps que vous passez sous la douche et vous avertissent si vous restez trop longtemps sous l’eau courante.

Double chasse d’eau pour votre réservoir de toilette

De nombreuses toilettes à réservoir conventionnelles ont un problème majeur: elles utilisent toujours la même quantité d’eau – que cela soit nécessaire ou non. Pas étonnant que les toilettes représentent environ 30 pour cent de la consommation totale d’eau d’un ménage. Cependant, pour pouvoir économiser de l’eau ici, vous n’avez pas besoin de changer toute votre toilette.

C’est suffisant si vous obtenez une soi-disant double chasse d’eau pour vos toilettes. Vous pouvez l’installer dans votre ancienne citerne avec peu d’effort et ainsi économiser beaucoup d’eau à chaque fois que vous allez aux toilettes et ainsi économiser de l’argent au final. Attention: ce n’est aussi simple que si vos toilettes ont une citerne accessible. Si, en revanche, la citerne est installée dans une saillie murale, vous devez contacter un spécialiste.

Sac de citerne « Tank Bag »

Si deux boutons différents sur votre toilette sont trop encombrants pour vous, nous avons le bon conseil prêt pour vous sur la façon dont vous pouvez encore économiser beaucoup d’eau. L’astuce consiste à tromper vos toilettes en leur faisant croire que la citerne est déjà remplie de suffisamment d’eau.

Les soi-disant sacs de réservoir gonflables y contribuent. Ils sont simplement placés dans la citerne des toilettes et déplacent l’eau par leur simple présence, que vous économisez ensuite à chaque chasse d’eau. Alternativement, une bouteille en plastique remplie d’eau ou une ou deux briques devrait avoir le même effet. Essayer est bien sûr à vos risques et périls.

Purificateur d’eaux usées

Le recyclage ne fonctionne pas seulement avec les déchets, il vous aide également à économiser de l’eau. Par exemple, vous pouvez rendre les eaux usées de votre machine à laver ou de la douche réutilisables à l’aide d’un conditionneur d’eaux usées, puis les utiliser pour arroser votre jardin.

Les toilettes peuvent également être rincées avec de l’eau traitée sans aucun problème. Contrairement à la plupart des conseils pour économiser l’eau mentionnés ci-dessus, il peut en fait être judicieux ici de consulter un spécialiste.