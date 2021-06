École d’été avec 45Secondes.fr : Volcans citronnés

Ce vendredi 11 juin, nous explorerons le domaine éruptif de la chimie acide-base dans notre nouvelle série de vidéos pour enfants : Summer School with 45Secondes.fr.

Dans l’épisode de cette semaine, la productrice de 45Secondes.fr, Diana Whitcroft, démontrera la réaction entre sodium bicarbonate (bicarbonate de soude) et acide citrique (jus de citron, dans ce cas). Cette expérience amusante est un excellent moyen d’initier les jeunes esprits au monde de chimie .

Tous les vendredis à 15 h HAE (12 h HAP), Diana animera Summer School With 45Secondes.fr, que vous pouvez retrouver en direct sur Facebook, YouTube et Twitter pages. Chaque semaine, la série explorera un domaine différent de TIGE (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) grâce à des expériences pratiques simples que vous et votre enfant pouvez suivre à la maison.

Avis de non-responsabilité : il est fortement conseillé que toutes les expériences, recettes et méthodes scientifiques soient tentées uniquement sous la surveillance d’un adulte. Les adultes sont tenus de manipuler ou d’aider avec tous les ustensiles et ingrédients potentiellement nocifs. Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir tenté une expérience. Évitez de vous toucher le visage et les yeux lorsque vous effectuez des expériences et, si possible, portez des lunettes ou des lunettes de sécurité. N’ingérez aucun des ingrédients pendant ou après avoir effectué cette expérience.

Volcans Citron: Matériaux

Tranche d’âge: 5-10 ans



Plateau ou plaque à biscuits

Papier (facultatif)

Citrons

Couteau de coupe

bâton de glace

Cuillère

Colorant alimentaire

Produit vaisselle

Bicarbonate de soude

Première étape : préparez votre poste de travail

Placez votre plateau sur une surface bien recouverte de papier journal. Facultatif : placez du papier sur votre bac ; c’est là que vous ferez éclater vos volcans et si le papier attrape le liquide coloré, vous pouvez le transformer en œuvre d’art.

Deuxième étape : préparez votre citron

Demandez à un adulte de couper une petite partie du bas du citron pour qu’il se dresse. Ensuite, coupez le haut du citron, en exposant la pulpe et le jus à l’intérieur. À l’aide de votre bâton de popsicle, écrasez l’intérieur du citron de manière à ce que la « viande » ou l’intérieur charnu soit complètement enfoncé et que le citron soit rempli principalement de jus. Attention à ne pas percer le zeste du citron.

Troisième étape : choisissez une couleur

Pressez quelques gouttes de votre colorant alimentaire dans votre citron. La quantité de colorant alimentaire que vous utilisez dépend de la taille de votre citron et de la quantité de jus qu’il produit. Petits citrons avec très peu de jus : 2-3 gouttes. Gros citrons avec beaucoup de jus : 4-5 gouttes. Essayez différentes combinaisons de couleurs et voyez ce qui en sort ! Vous pouvez même faire éclater deux ou trois citrons à la fois pour un effet tie-dye sur votre papier. Ensuite, versez une bonne giclée de savon à vaisselle dans votre citron.

Quatrième étape : faites éclater votre volcan

À l’aide de votre cuillère, saupoudrez dans votre citron quelques cuillères à café de bicarbonate de soude. Encore une fois, en fonction de la taille de votre citron, vous devrez ajuster la quantité. Petits citrons avec peu de jus : 2-3 c. Gros citrons avec beaucoup de jus : 4-5 c. Tout de suite, vous devriez voir des bulles et des pétillants, mais il est probable que vous deviez utiliser votre cuillère ou votre bâtonnet de sucette glacée pour mieux mélanger le jus et le bicarbonate de soude. Vos citrons vont maintenant commencer à déborder de bulles colorées.

Cinquième étape : peindre !

Maintenant que le plaisir explosif est terminé, il est temps de faire preuve de créativité. À l’aide de vos mains, d’un pinceau ou même d’éponges, créez vos propres œuvres d’art à partir du liquide coloré laissé sur le papier. Retirez simplement vos citrons et partez en ville ! Assurez-vous de ne pas trop peindre votre papier. En combinant trop vos couleurs, votre toile colorée se transformera en une grosse tache grise (à moins bien sûr que vous aimiez vraiment la couleur grise !).

La science derrière les volcans citronnés

Lorsque le bicarbonate de soude a été ajouté au jus de citron, il a bouillonné et mousse. En effet, lorsque le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude) et l’acide citrique (jus de citron) sont combinés, ils réagissent en formant du dioxyde de carbone gazeux ainsi qu’un composé chimique appelé citrate de sodium. C’est le dioxyde de carbone qui provoque toutes ces bulles (rappelez-vous que le CO2 est le gaz qui fait pétiller votre canette de soda ou d’eau de Seltz). Nous savons que le dioxyde de carbone est le principal gaz que nous exhalons lorsque nous respirons. Il se produit naturellement dans l’atmosphère terrestre et est émis par des sources naturelles comme les geysers (et les volcans) ainsi que par des processus industriels.

Le citrate de sodium est le sodium dérivé de l’acide citrique. Il est utilisé dans une variété d’articles de tous les jours. Il est utilisé comme anticoagulant pour les produits sanguins, ainsi que comme régulateur d’acidité dans les aliments.