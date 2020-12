Éclipses solaires 2021: tout ce que vous devez savoir sur les deux Surya Grahan qui auront lieu à côté

Tendance FP29 déc.2020 10:31:43 IST

Les éclipses solaires sont des phénomènes naturels qui résultent de l’incapacité de la lumière du Soleil à atteindre la Terre. Cela se produit généralement en raison de la venue de la Lune entre la Terre et le Soleil. Lors d’une éclipse solaire, notre satellite naturel jette une ombre sur nous. Il existe différents types d’éclipses solaires, en fonction de la lumière qui est bloquée. Par exemple, si la lune et la Terre sont en ligne directe, seule une petite partie de notre monde pourra voir la lumière du soleil et le ciel s’assombrit même pendant la journée. En cas d’éclipse solaire partielle, le Soleil, la Lune et la Terre ne sont pas exactement alignés. Par conséquent, le Soleil semble avoir une ombre sombre sur une petite partie seulement de sa surface. Le dernier type est l’éclipse solaire annulaire où la lune est la plus éloignée de la Terre. Au lieu de bloquer la lumière du soleil, un anneau de lumière est créé autour de la Lune.

En 2021, nous allons voir deux éclipses solaires. Voici les dates, horaires et autres détails sur les événements:

Première éclipse solaire de 2021

Le premier Surya Grahan de l’année prochaine aura lieu le 10 juin. Selon Heure et date.com, ce sera une éclipse solaire annulaire. En France, l’éclipse solaire aura lieu de 13 h 42 à 18 h 41 IST. Celui-ci sera visible depuis une grande partie de l’Europe et de l’Asie. En outre, des pays ainsi que l’Afrique du Nord et de l’Ouest, certaines parties de l’Amérique du Nord, l’océan Atlantique et l’Arctique seront en mesure de repérer l’éclipse.

Deuxième et dernière éclipse solaire de 2021

La dernière Surya Grahan aura lieu le 4 décembre 2021. Selon Heure et date.com, ce sera une éclipse solaire totale mais visible uniquement depuis l’Antarctique. En France, l’éclipse sera visible entre 10h59 et 03h07 IST.

Certaines parties de l’Afrique australe, y compris des endroits en Afrique du Sud et en Namibie, verront également une éclipse solaire partielle, uniquement si le temps est favorable. Le sud de l’Australie, le sud de l’Afrique, le sud de l’Amérique du Sud, le Pacifique, l’Atlantique, l’océan Indien et l’Antarctique ont également la chance d’attraper au moins une éclipse partielle.

En 2020, le la dernière éclipse solaire a eu lieu le 14 décembre. Mais ce n’était pas vraiment visible depuis l’France.

