Éclipses lunaires: que sont-elles et quand est la prochaine?

Les éclipses lunaires se produisent lorsque l’ombre de la Terre bloque la lumière du soleil, qui se reflète autrement sur la lune. Il en existe trois types – total, partiel et penumbral – le plus dramatique étant une éclipse lunaire totale, dans laquelle l’ombre de la Terre recouvre complètement la lune. La prochaine éclipse lunaire sera une éclipse lunaire pénombre sur 29-30 novembre 2020 et sera visible depuis l’Amérique du Nord et du Sud, l’océan Pacifique et ses régions voisines, si le temps le permet.

Tout au long de l’histoire, les éclipses ont inspiré la crainte et même la peur, en particulier lorsque les éclipses lunaires totales ont rendu la lune rouge sang, un effet qui a terrifié les gens qui n’avaient aucune compréhension de ce qui cause une éclipse et ont donc imputé les événements à ce dieu ou à cela. Ci-dessous, vous trouverez la science et l’histoire des éclipses lunaires, apprendrez comment elles fonctionnent et voir une liste des prochaines éclipses. [See also our guide to solar eclipses.]

Quand a lieu la prochaine éclipse lunaire?

La dernière éclipse lunaire a eu lieu le 5 juillet 2020. C’était aussi une éclipse lunaire pénombre. Cette année a 4 éclipses lunaires en tout. Elles sont:

10 janvier: Éclipse pénombre. Visible partout dans le monde, à l’exception des États-Unis, du centre du Canada et d’une majorité d’Amérique du Sud.

Visible partout dans le monde, à l’exception des États-Unis, du centre du Canada et d’une majorité d’Amérique du Sud. 5 juin: éclipse pénombre. Visible de certaines régions d’Amérique du Sud, d’Europe, d’Afrique, de la plupart de l’Asie et de l’Australie.

Visible de certaines régions d’Amérique du Sud, d’Europe, d’Afrique, de la plupart de l’Asie et de l’Australie. 5 juillet: éclipse pénombre. Visible de la plupart des pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe occidentale et d’Afrique.

Visible de la plupart des pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe occidentale et d’Afrique. 30 novembre: éclipse pénombre. Visible depuis l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe du Nord, l’Asie orientale et l’Australie.

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Éclipse lunaire Penumbral du 10 janvier 2020 La première des quatre éclipses lunaires pénombre de 2020 arrive le 10 janvier et sera visible dans la plupart des pays du monde, à l’exception des États-Unis, du centre du Canada et d’une majorité d’Amérique du Sud. Ce sera la première des quatre éclipses lunaires pénombre en 2020. La lune prendra une apparence tachée de thé pendant cette éclipse, qui commence à 12 h 07 HNE (17 h 07 GMT) et se termine à 16 h 12 HNE (21 h 12 GMT). ), culminant à 19 h 11 HNE (19 h 11 GMT). Image 2 sur 4 (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Éclipse lunaire Penumbral du 5 juin 2020 La lune prendra à nouveau une légère saturation lors de l’éclipse lunaire pénombre du 5 juin 2020. La coloration se produira sur la moitié de la face lunaire. L’Afrique centrale et occidentale, l’Asie du Sud-Est et la majeure partie de l’Australie verront toute l’éclipse lunaire pénombre, qui commence à 13 h 45 HAE (17 h 45 GMT), culmine à 15 h 25 HAE (19 h 25 GMT) et se termine à 17 h 04 HAE (21 h 04 GMT). Image 3 sur 4 (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Éclipse lunaire Penumbral du 5 juillet 2020 La troisième éclipse lunaire pénombre de 2020 sera visible de toute l’Amérique du Sud et de la majeure partie de l’Amérique du Nord. Le léger ombrage apparaîtra sur moins de la moitié de la face lunaire, culminant à 12 h 31 HAE (4 h 31 GMT). Cette éclipse commencera à 23 h 07 HAE le 4 juillet (0 h 07 GMT le 5 juillet) et se terminera à 1 h 52 HAE (05 h 52 GMT). A lire : Un corps de fusée lunaire vintage de la NASA est officiellement de retour en orbite terrestre ... pour l'instant Image 4 sur 4 (Crédit d’image: Fred Espenak / NASA) Éclipse lunaire Penumbral du 30 novembre 2020 La lune aura une apparence tachée de thé sur la majeure partie de son visage lors de la dernière éclipse lunaire pénombre de 2020. Elle sera visible de la plupart des endroits sur Terre à l’exception du continent africain, de la majorité de l’Europe et de l’Eurasie centrale. Il commencera à 2 h 32 HNE (7 h 32 GMT), culminera à 4 h 44 HNE (9 h 44 GMT) et se terminera à 6 h 53 HAE (11 h 53 GMT).

La prochaine éclipse lunaire totale, ou «lune de sang», ne se produira pas avant le 26 mai 2021 et sera visible depuis l’Asie orientale, l’Australie, l’océan Pacifique et une grande partie des Amériques. Une éclipse lunaire partielle suivra le 19 novembre 2021 et sera visible depuis l’Amérique du Nord et du Sud, l’Australie et certaines parties de l’Europe et de l’Asie. Ce seront les deux seules éclipses lunaires en 2021.

La NASA tient une liste de prédiction des éclipses lunaires jusqu’en 2100. Elle conserve également des données sur les éclipses lunaires passées. Au cours du 21ème siècle, la Terre connaîtra un total de 228 éclipses lunaires, selon l’agence spatiale.

Ce montage d’images prises par le skywatcher Kieth Burns montre l’éclipse lunaire totale du 20 décembre 2010. Les photos ont remporté un concours de la NASA pour devenir un fond d’écran officiel de la NASA / JPL pour le public. (Crédit d’image: NASA / JPL-via Kieth Burns)

Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire?

Une éclipse lunaire ne peut se produire qu’à la pleine lune. Une éclipse lunaire totale ne peut se produire que lorsque le soleil, la Terre et la lune sont parfaitement alignés – rien de moins que la perfection crée une éclipse lunaire partielle ou pas d’éclipse du tout. Une certaine compréhension de la mécanique céleste simple explique le fonctionnement des éclipses lunaires.

En relation: Comment fonctionnent les éclipses lunaires (infographie)

Parce que l’orbite de la lune autour de la Terre se trouve dans un plan légèrement différent de l’orbite de la Terre autour du soleil, l’alignement parfait pour une éclipse ne se produit pas à chaque pleine lune. Une éclipse lunaire totale se développe au fil du temps, généralement quelques heures pour l’ensemble de l’événement. Voici comment cela fonctionne: la Terre projette deux ombres qui tombent sur la lune lors d’une éclipse lunaire: L’ombra est une ombre pleine et sombre. La pénombre est une ombre extérieure partielle. La lune traverse ces ombres par étapes. Les étapes initiales et finales – lorsque la lune est dans l’ombre pénombre – ne sont pas si visibles, de sorte que la meilleure partie d’une éclipse se situe au milieu de l’événement, lorsque la lune est dans l’ombre ombrale.

Les éclipses totales sont un monstre du hasard cosmique. Depuis la formation de la lune, il y a environ 4,5 milliards d’années, elle s’est éloignée de notre planète (d’environ 1,6 pouce, soit 4 centimètres par an). La configuration actuelle est parfaite: la lune est à la distance parfaite pour que l’ombre de la Terre recouvre totalement la lune, mais à peine. Dans des milliards d’années, ce ne sera plus le cas.

Selon la NASA, deux à quatre éclipses solaires se produisent chaque année, tandis que les éclipses lunaires sont moins fréquentes. « Au cours d’une même année civile, le nombre maximum d’éclipses est de quatre solaires et trois lunaires », a déclaré l’agence. Cependant, alors que les éclipses solaires ne peuvent être vues que le long d’un chemin d’environ 50 miles de large, chaque éclipse lunaire est visible depuis plus de la moitié de la Terre.

Types d’éclipses lunaires

Éclipse lunaire totale: L’ombre pleine (ombrale) de la Terre tombe sur la lune. La lune ne disparaîtra pas complètement, mais elle sera projetée dans une obscurité étrange qui la rendra facile à manquer si vous ne cherchiez pas l’éclipse. Une partie de la lumière du soleil traversant l’atmosphère terrestre est dispersée et réfractée, ou courbée, et recentrée sur la lune, lui donnant une faible lueur même pendant la totalité. Si vous vous teniez sur la lune, regardant le soleil en arrière, vous verriez le disque noir de la Terre bloquant tout le soleil, mais vous verriez aussi un anneau de lumière réfléchie briller autour des bords de la Terre – c’est la lumière qui tombe sur la lune lors d’une éclipse lunaire totale.

Eclipse lunaire partielle: Certaines éclipses ne sont que partielles. Mais même une éclipse lunaire totale passe par une phase partielle de chaque côté de la totalité. Pendant la phase partielle, le soleil, la Terre et la lune ne sont pas tout à fait parfaitement alignés et l’ombre de la Terre semble prendre une bouchée de la lune.

« Ce que les gens voient de la Terre pendant une éclipse lunaire partielle dépend de la façon dont le soleil, la Terre et la lune sont alignés », selon la NASA.

Éclipse lunaire pénombre: C’est le type d’éclipse le moins intéressant, car la lune se trouve dans la faible ombre extérieure (pénombre) de la Terre. À moins que vous ne soyez un skywatcher chevronné, vous ne remarquerez probablement pas l’effet, dans lequel la lune est subtilement ombragée par l’ombre de la Terre.

« La partie extérieure de la pénombre de la Terre est si pâle que vous ne remarquerez rien tant que le bord de la lune n’aura pas glissé au moins à mi-chemin », a déclaré Alan MacRobert, rédacteur en chef du magazine Sky & Telescope, dans un communiqué.

La lune rouge sang

La lune peut devenir rouge ou cuivrée pendant la partie totale d’une éclipse. La lune rouge est possible car alors que la lune est dans l’ombre totale, une partie de la lumière du soleil traverse l’atmosphère terrestre et se penche vers la lune. Alors que les autres couleurs du spectre sont bloquées et diffusées par l’atmosphère terrestre, la lumière rouge a tendance à faciliter le passage. L’effet est de projeter tous les levers et couchers de soleil de la planète sur la lune.

La lune est devenue rouge sang au-dessus du Sossusvlei Desert Lodge sur la réserve naturelle de NamibRand en Namibie sur cette superbe photo prise par l’observateur du ciel George Tucker le 15 juin 2011. (Crédit d’image: George Tucker)

« La couleur exacte de la lune dépend de la quantité de poussière et de nuages ​​dans l’atmosphère », selon les scientifiques de la NASA. « S’il y a des particules supplémentaires dans l’atmosphère, par exemple d’une récente éruption volcanique, la lune apparaîtra dans une teinte rouge plus foncée. »

Christophe Colomb a exploité une éclipse rouge sang en 1504 pour effrayer les indigènes de la Jamaïque afin qu’ils le nourrissent lui et son équipage. C’était le quatrième et dernier voyage de Columbus vers le Nouveau Monde. Une épidémie de vers de mer a dévoré les navires de sa flotte; Columbus a été contraint d’abandonner deux navires. Il a ensuite échoué ses deux derniers sur la Jamaïque le 25 juin 1503. Les indigènes ont accueilli les naufragés et les ont nourris. Mais après six mois, l’équipage de Columbus s’est mutiné, et a volé et assassiné certains des Jamaïcains, qui s’étaient lassés de nourrir l’équipage.

Colomb avait un almanach qui annonçait une éclipse lunaire le 29 février 1504. Il rencontra le chef local et lui dit que le dieu chrétien était en colère contre son peuple pour ne plus lui fournir de nourriture. Colomb a dit s’attendre à un signe du mécontentement de Dieu trois nuits plus tard, quand il ferait apparaître la pleine lune «enflammée de colère». Lorsque la lune rouge sang est arrivée, les indigènes ont été terrifiés et « avec de grands hurlements et des lamentations sont venus de toutes parts vers les navires chargés de provisions », selon un récit du fils de Colomb.

Juste avant que la phase totale de l’éclipse soit sur le point de se terminer, Columbus a dit que Dieu avait pardonné aux indigènes et ramènerait la lune. L’équipage était bien nourri jusqu’à l’arrivée des secours en novembre et Columbus et ses hommes sont rentrés en Espagne.

Cette photo de l’éclipse lunaire totale du 20 décembre 2010 par Jimmy Westlake montre le bord bleu de l’ombre de la Terre sur la lune rougie. (Crédit d’image: Jimmy Westlake)

Comment regarder une éclipse lunaire

Les éclipses lunaires sont parmi les événements d’observation du ciel les plus faciles à observer. Sortez simplement, regardez en haut et profitez. Vous n’avez pas besoin d’un télescope ou de tout autre équipement spécial. Cependant, des jumelles ou un petit télescope feront ressortir des détails sur la surface lunaire – l’observation de la lune est aussi intéressante pendant une éclipse qu’à tout moment. Si l’éclipse se produit pendant l’hiver, emmitouflez-vous si vous prévoyez d’être absent pour la durée – une éclipse peut prendre quelques heures à se dérouler. Apportez des boissons chaudes et des couvertures ou des chaises pour plus de confort.

Si vous souhaitez photographier la prochaine éclipse lunaire, assurez-vous de consulter notre guide des astrophotographes vétérans Imelda Joson et Edwin Aguirre.

« Nous pouvons tirer une très bonne science de ce qui arrive à la surface de la lune pendant les éclipses lunaires totales, mais encore une fois, ce qui est cool, c’est que la lune change de couleur », Noah Petro, chercheur au Goddard Space Flight Center dans le Maryland, dit 45secondes.fr. « C’est quelque chose d’amusant à voir – c’est bénin, mais c’est un changement. Et chaque fois que nous voyons un changement dans le ciel, c’est toujours passionnant. »

Reportage supplémentaire de Nola Taylor Redd, contributrice de 45secondes.fr.