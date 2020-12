Éclipse solaire totale 2020: voici comment la regarder en ligne

Cette année seulement éclipse solaire totale traversera l’Amérique du Sud lundi (14 décembre) et vous pourrez regarder le spectacle se dérouler en ligne grâce à une multitude de webémissions – pas besoin de lunettes de sécurité spéciales.

Les émissions sont particulièrement chanceuses, étant donné que la Pandémie de covid-19 signifie que la chasse aux éclipses n’est pas sûre cette année. L’éclipse commencera à 8 h 33 HNE (13 h 33 GMT) et se terminera à 13 h 53 HNE (18 h 53 GMT), avec une durée maximale de 2 minutes et 10 secondes. le chemin étroit de la totalité traversera de Saavedra, Chili, à Salina del Eje, Argentine; sinon l’éclipse totale traversera les océans Atlantique et Pacifique.

La NASA diffusera l’éclipse, avec des vues de caméra du Chili à partir de 9 h 40 HNE (14 h 40 GMT). À 10h30 EST (15h30 GMT), la NASA commencera un programme narré pour l’événement en espagnol. Les deux seront disponible pour regarder ici sur 45secondes.fr gracieuseté de la NASA ou directement via le site internet de l’agence .

Ce graphique de la NASA montre le chemin de la totalité pour l’éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. (Crédit d’image: NASA)

L’observatoire en ligne Slooh sera également retransmettre l’éclipse solaire en direct , avec une fête des étoiles commençant à 9h30 HNE (14h30 GMT) et diffusée sur la page Facebook du groupe . La couverture prendra fin à 12 h 45 HNE (17 h 45 GMT).

Grâce à un partenariat avec l’Institut d’astrophysique de Pontificia Universidad Catolica, Slooh partagera les vues du Volcán Villarrica, l’un des volcans les plus actifs du Chili. Mais cette fois, l’activité viendra d’en haut, avec une narration par une foule d’astronomes et de chasseurs d’éclipses.

L’heure et la date diffuseront également des vues d’éclipse tout au long de l’événement sur leur site web à partir de 9h30 EST (14h30 GMT); le projet Virtual Telescope prévoit également un livestream dont les détails seront annoncés.

le prochaine éclipse solaire totale aura lieu le 4 décembre 2021 mais ne sera visible que par une partie de l’Antarctique.

