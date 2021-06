Eclipse solaire en Gémeaux : comment cela va vous affecter selon votre thème natal

le éclipse c’est l’un des phénomènes astronomiques les plus intéressants à visualiser dans le ciel. Et ce 9 juin, une autre aura lieu. Il s’agit d’un éclipse solaire partielle et il ne sera pas vu dans le monde entier de la même manière. En fait, il ne deviendra visible que dans une partie de Europe, Amérique du Nord et Asie. Du point de vue astrologique, il se produira dans le signe de Gémeaux. Parce que? Car en ce moment, le Soleil passe par ce signe et le fera jusqu’au 21 juin environ.

L’astrologie soutient que chaque éclipse est l’occasion de réfléchir, d’analyser puis de prendre des décisions, celles auxquelles nous pensons peut-être depuis longtemps, d’autant plus que Mercure est toujours en rétrograde. Cette éclipse, bien sûr, n’affectera pas toutes les personnes de la même manière et, en ce sens, le thème astral devrait être impliqué. Nous vous expliquons ici comment localiser le éclipse de Soleil en Gémeaux dans votre thème astral.

Comment localiser l’éclipse de soleil en Gémeaux dans votre thème natal

La carte natale est une étude qui s’effectue en connaissant la date, l’heure et le lieu de naissance d’une personne. Ces données doivent être exactes, faute de quoi certaines positions et signalisations peuvent subir des modifications. En général, la carte natale est utilisée pour mieux se connaître et découvrir, ou du moins être plus conscient, des forces mais aussi des faiblesses.

L’une des pages les plus demandées et les plus fiables à consulter est le web Astro.com ou celui de l’astrologue Mia Astrale. Une fois que vous avez entré vos données, vous verrez qu’un graphique à secteurs avec différents signes et lignes apparaîtra devant vous. C’est votre thème natal et il a toutes les positions planétaires de votre naissance. Signes astraux, planètes et maisons.

Concernant l’éclipse, cet événement se produit au degré 30. Tous les signes ont 30 degrés, comme il se produit maintenant dans le Soleil des Gémeaux, vous devrez chercher le 30 degré des Gémeaux dans votre thème natal. Mais il y a un détail. Les degrés ici sont comptés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Si vous avez déjà trouvé le 30e degré des Gémeaux dans votre thème, vous devrez alors chercher de quelle maison il provient. Au total, il y a deux 12 et ils peuvent être vus dans le graphique. Chaque maison est associée à un signe particulier et selon l’endroit où se situe ce degré sur votre carte, ce sera le domaine de la vie dans lequel des changements ou le lancement de quelque chose de nouveau peuvent arriver.

Maison 1

Il est associé au Bélier et régit tout ce qui a à voir avec moi et son essence.

Maison 2

Il vient du Taureau et régit l’estime de soi, l’estime de soi et les ressources matérielles.

Maison 3

Elle est liée aux Gémeaux et concerne les courts trajets, mais aussi la communication.

Maison 4

Il est associé au Cancer et est lié à la maison, à vos origines.

Maison 5

C’est la maison du Lion et elle est liée à la créativité et aux romances.

Maison 6

C’est la maison que règne la Vierge et qui concerne le corps, la santé et les routines.

Maison 7

Cette maison règne sur la Balance et régit tout ce qui a trait aux relations, tant amoureuses que professionnelles ou familiales.

Maison 8

Il est associé au Scorpion et est lié au sexe, aux émotions les plus profondes et à la valeur de deux.

Maison 9

C’est la maison du Sagittaire et régit tout ce qui a à voir avec l’étranger, l’inconnu, le vrai sens des choses.

Maison 10

C’est la maison du Capricorne et elle est liée au statut, à la profession et au succès, en termes plutôt matériels.

Maison 11

C’est la maison du Verseau et cela concerne les idées et les relations, mais en communauté.

Maison 12

C’est la maison des Poissons et est liée aux problèmes qu’ils ont avec l’inconscient et le karma.