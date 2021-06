La première éclipse solaire de l’année arrive jeudi (10 juin), lorsque la lune passera devant le soleil et créera l’illusion d’un « anneau de feu » dans le ciel du nord du Canada, du Groenland et de l’Arctique. D’autres parties de l’hémisphère nord, aux États-Unis, en Europe et en Asie, pourront voir une éclipse partielle.

Partagez vos photos ! Si vous prenez une photo de l’éclipse et que vous souhaitez la partager, vous pouvez envoyer des images et des commentaires à [email protected]45Secondes.fr.

Contrairement à un « anneau de feu » ou à une éclipse annulaire, la lune ne passe pas directement au centre du disque solaire lors d’une éclipse partielle. Au contraire, la lune semblera prendre une « morsure » du soleil, la taille de cette morsure dépendant de la distance à laquelle l’observateur se trouve du chemin de l’annularité.

Vous pouvez trouver des cartes, des diagrammes et des animations de l’éclipse de jeudi dans le diaporama ci-dessous – et revenez ici pendant et après l’éclipse pour des photos du grand événement !

Webémissions : Comment regarder l’éclipse solaire du «cercle de feu» en ligne le 10 juin

En rapport: Quand, où et comment voir l’éclipse solaire de l’anneau de feu de 2021

Image 1 sur 11 (Crédit image : Ernie Wright/NASA) Cette carte de la trajectoire de l’éclipse montre où se produira l’éclipse solaire annulaire et partielle du 10 juin 2021. Les observateurs du ciel dans une grande partie du centre et de l’est de l’Amérique du Nord, ainsi que dans certaines parties de l’Europe et de l’Afrique, verront une éclipse solaire partielle, mais l’effet « anneau de feu » sera limité à une bande de terre étroite et à peine l’est du Canada. Image 2 sur 11 (Crédit image : David McNew/Getty Images) Un composite d’images d’une éclipse solaire annulaire montre plusieurs étapes, de gauche à droite, lorsque la lune passe devant le soleil. L’éclipse solaire du 10 juin commencera à 4 h 12 HAE (08 h 12 GMT), lorsque la lune apparaîtra pour la première fois pour entrer en contact avec le soleil du point de vue de la Terre. Un « anneau de feu » deviendra visible le long de la trajectoire de l’annularité à 5h49 HAE (09h49 GMT), le moment de l’éclipse maximale se produisant à 6h41 HAE (1041 GMT). En rapport: L’éclipse solaire « anneau de feu » de 2021 : à quelle heure commence-t-elle ? Image 3 sur 11 (Crédit image: Sky & Telescope) Les éclipses annulaires sont similaires aux éclipses solaires totales, mais la principale différence est que la lune ne couvrira pas complètement le soleil. Cela se produit parce que la distance de la Lune à la Terre n’est pas constante ; son orbite est un cercle imparfait. Lorsque la Lune est plus éloignée de la Terre, elle apparaît plus petite dans le ciel que lorsqu’elle est plus proche de la Terre. Parce qu’une partie du disque solaire brille autour du bord de la lune, les éclipses annulaires ne doivent jamais être observées sans une protection oculaire appropriée. Image 4 sur 11 (Crédit image : Dale Cruishank/NASA) Une visualisation d’une éclipse solaire annulaire. Image 5 sur 11 (Crédit image : AT Sinclar/NASA GSFC) Une animation de la NASA de la trajectoire prévue de l’éclipse solaire annulaire le 10 juin 2021. Image 6 sur 11 (Crédit image : NASA/JPL-Caltech) L’éclipse solaire partielle est visible principalement dans le nord-est des États-Unis et au Canada, ainsi que dans le nord-ouest de l’Europe. Une petite bande à travers l’Est du Canada en fera l’expérience comme une éclipse annulaire. Image 7 sur 11 (Crédit image : NASA/JPL-Caltech) Cette carte montre comment l’éclipse solaire partielle du 10 juin 2021 apparaîtra depuis les villes d’Amérique du Nord, où l’éclipse se produira au lever du soleil. Image 8 sur 11 (Crédit image : Avenir) Tableau indiquant le moment de l’éclipse solaire du 10 juin 2021 à partir de divers endroits. Image 9 sur 11 (Crédit image : Avenir) Tableau indiquant le moment de l’éclipse solaire du 10 juin 2021 à partir de divers endroits en Europe et en Afrique. Image 10 sur 11 (Crédit image : Fred Espenak/NASA) Une carte de la NASA de la trajectoire de l’éclipse solaire annulaire du 10 juin 2021 montre le voyage qu’elle effectuera à travers les régions les plus septentrionales de la Terre.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.