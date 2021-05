Eclipse lunaire 2021: Blood Moon aura lieu le 26 mai, voici tout ce que vous devez savoir

12 mai 2021 16:11:32 IST

Lorsque la lune se déplace dans l’ombre de la Terre et que la lumière du soleil ne peut pas tomber sur la lune, cela provoque une éclipse lunaire. Cette année, la première éclipse lunaire totale aura lieu le 26 mai. Une éclipse lunaire totale est également appelée lune de sang. Ceci est dû à la teinte rougeâtre qui apparaît sur la lune lors d’une éclipse lunaire. Ce phénomène se produit parce que la lumière du lever et du coucher du soleil de la Terre tombe à la surface de la lune. Lorsque les ondes lumineuses sont étirées, elles apparaissent de couleur rouge, explique Space.com. Ce sera le premier depuis le 21 janvier 2019.

La pleine lune sera la plus proche de la Terre mercredi soir, le 26 mai. La Super Lune de sang sera visible par les habitants d’Asie du Sud et de l’Est, d’Australie, de la plupart des pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, du Pacifique, de l’Atlantique, de l’océan Indien et de l’Antarctique.

L’éclipse va être à son apogée vers 16 h 49 IST. Il commencera à 14 h 16 IST et entre 16 h 41 IST et 16 h 56 IST, la surface de la lune sera complètement recouverte par l’ombre terrestre. C’est le moment où il sera visible.

Il y aura deux éclipses lunaires et deux éclipses solaires cette année. Lorsque la lune se situe entre le soleil et la Terre, elle provoque une éclipse solaire. La prochaine éclipse sera une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 19 novembre. le éclipses solaires aura lieu le 10 juin et le 4 décembre en 2021.

