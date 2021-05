Eclipse de Super Flower Blood Moon: Comment regarder tôt le mercredi matin

Tout le monde aux États-Unis a un siège au premier rang pour l’éclipse lunaire de la supermoon qui se présente tôt mercredi matin (26 mai). Donc, si le temps le permet, voici comment quiconque le long du chemin de l’éclipse peut capturer le plein lune sombre dans un rouge rouillé pendant ses trois phases: éclipse lunaire pénombre, partielle et totale.

Tout d’abord, peu importe où vous vous trouvez, il est important de se détendre. À environ cinq heures, l’éclipse entière est plus longue qu’un long métrage. Mais contrairement à un film d’action qui saute directement dans une scène de combat, la pleine lune de mai s’assombrira lentement. Alors prenez une couverture et du pop-corn et trouvez un endroit confortable où vos yeux peuvent s’adapter au ciel nocturne.

Tout comme un blockbuster d’été, cette éclipse lunaire est longue à venir. Cela fait près de 2,5 ans depuis la dernière éclipse lunaire totale, selon la NASA . Lors d’une éclipse lunaire, le soleil, Terre et la lune (dans cet ordre) doit parfaitement s’aligner, de sorte que l’ombre de la Terre éclipse ou tombe sur la lune. Les meilleurs endroits pour voir toute l’éclipse sont l’Australie, certaines parties de l’ouest des États-Unis (en particulier Hawaï et l’Alaska), l’ouest de l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est, selon timeanddate.com .

Comme toute autre pleine lune, les observateurs du ciel pourront regarder la lune de fleurs de mai – nommée pour les fleurs sauvages qui fleurissent dans l’hémisphère nord – se lever dans le ciel au crépuscule. Après le lever de la lune, le spectacle – l’éclipse lunaire – commence plusieurs heures plus tard à 4 h 47 HAE le 26 mai (8 h 47 UTC). Au cours de cette phase initiale, appelée éclipse pénombre, la lune se déplacera dans l’ombre lumineuse de la Terre, connue sous le nom de pénombre.

L’assombrissement de l’ombre lumineuse de la Terre pendant les éclipses pénombre est généralement difficile à voir à l’œil nu, La NASA a rapporté . « De l’intérieur de cette zone, la Terre bloque une partie mais pas la totalité du disque du soleil », selon la NASA. « Ainsi, une fraction des rayons directs du soleil continue d’atteindre les parties les plus profondément éclipsées de la lune lors d’une éclipse pénombre. »

Ensuite, à 5 h 44 HAE (9 h 44 UTC), l’ombre sombre de la Terre – connue sous le nom d’ombre – commencera à recouvrir la lune. Cela marque le début de l’éclipse lunaire partielle. Contrairement à la partie pénombre, l’éclipse partielle est visible à l’œil nu. « Le membre lunaire s’étendant dans l’ombre ombrale apparaît généralement très sombre ou noir », a rapporté la NASA. « Cela est principalement dû à un effet de contraste car la partie restante de la lune dans la pénombre peut être plus lumineuse d’un facteur d’environ 500x. Parce que le diamètre de l’ombre ombrale est généralement d’environ 2,7x le diamètre de la lune, il semble une morsure circulaire a été retirée de la lune. «

Le philosophe grec Aristote (384-322 av.J.-C.) a également remarqué que l’ombre ombrale de la Terre sur la lune était courbée pendant les éclipses partielles, ce qui l’a aidé à déchiffrer que la Terre était ronde, selon la NASA. Aristote se rendit compte que peu importe où les gens voyaient l’éclipse ou que la lune était haute ou basse dans le ciel quand ils la voyaient, l’ombre ombrale sombre était toujours incurvée. Seule une sphère pouvait projeter une ombre ronde sous tous les angles, raisonna-t-il.

Enfin, l’éclipse lunaire totale commencera à 7h11 HAE (11h11 UTC). Pendant environ les 14 prochaines minutes, la lune sera complètement couverte par l’ombre sombre de la Terre, atteignant l’éclipse maximale à 7h18 HAE (11h18 UTC). Pendant ce temps, appelé totalité, la lune aura l’air d’être rouge rouille. Cela se produit parce que la lumière du soleil se penche sur les bords de la Terre. Cette lumière traverse l’atmosphère terrestre, qui filtre les longueurs d’onde bleues les plus courtes mais laisse passer les longueurs d’onde rougeâtres plus longues.

Ce sont ces longueurs d’onde rougeâtres qui frappent la lune , lui donnant une couleur ocre jusqu’à ce que la totalité se termine à 7h18 HAE (11h18 UTC).

Calendrier de l’éclipse lunaire totale le 26 mai Stade Eclipse Heure: EDT Heure: UTC Éclipse pénombre 4 h 47 à 9 h 49 8 h 47 à 13 h 49 Éclipse partielle 5 h 44 à 8 h 52 9h44 – 12h52 Éclipse complète 7 h 11 à 7 h 25 11 h 11 à 11 h 25 Éclipse maximale 7h18 11:18

Vous n’avez peut-être plus de pop-corn maintenant, mais cela vaut la peine de rester pour le reste de l’éclipse. Après la totalité, la lune sera en éclipse partielle jusqu’à 8h52 HAE (12h52 UTC). Après cela, la fin de l’éclipse pénombre à 9h49 HAE (13h49 UTC) marque la fin du spectacle.

Tous les endroits ne pourront pas voir l’éclipse dans son intégralité. Consultez la carte ci-dessous pour voir quelles phases vous seront visibles. Par exemple, les New-Yorkais ne verront la première éclipse pénombre que parce que le soleil se lèvera à 5 h 31 HAE mercredi, selon sunrise-and-sunset.com .

Pendant l’éclipse lunaire du 26 mai, les meilleurs sites d’observation aux États-Unis seront Hawaï, l’Alaska et les États de l’ouest. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La Flower Moon a un autre régal, quelle que soit l’ampleur de l’éclipse que vous voyez. C’est la pleine lune la plus proche de la Terre cette année, ce qui en fait une super lune. La lune suit une orbite elliptique autour de la Terre et se trouve généralement à 384 500 kilomètres en moyenne. Mais, au moment de la pleine lune – 7 h 14 HAE (11 h 14 UTC) le 26 mai – la lune sera à 357 311 km de la Terre, Heavens Above rapporté .

L’éclipse donne aux astronomes une autre raison de regarder vers le haut. Habituellement, les supermoons sont si brillantes qu’elles noient la lumière des étoiles, ce qui rend difficile pour les astronomes de voir les constellations. Mais pendant une éclipse lunaire, la lune s’assombrit, donc les étoiles semblent très lumineux .

Si le temps nuageux vous gêne, connectez-vous à des soirées virtuelles d’éclipse lunaire Observatoire Griffith à Los Angeles (la diffusion commence à 4 h 45 HAE; 8 h 45 UTC); Observatoire Lowell à Flagstaff, Arizona (la diffusion commence à 5 h 30 HAE; 9 h 30 UTC); l’Agence spatiale européenne, qui observera l’éclipse à partir de deux endroits en Australie (à partir de 5 h 30 HAE; 9 h 30 UTC); et le Projet de télescope virtuel à Rome (montrant des vues en direct de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des Amériques à partir de 6 h HAE; 10 h 00 UTC, et une autre diffusion en direct à 15 h HAE; 19 h UTC montrant la super lune au-dessus de Rome), selon 45secondes.fr , un site sœur de 45Secondes.fr.

