Les sections nord et est de l’Amérique du Nord connaîtront un événement étrange et dramatique jeudi prochain (10 juin).

Une éclipse solaire partielle sera visible, et pour beaucoup, elle coïncidera plus ou moins avec le lever du soleil. Ce n’est que pour les endroits au nord d’une ligne allant à peu près de Churchill, au Manitoba, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, que l’éclipse entière sera visible du début à la fin après le lever du soleil. Ailleurs, selon l’endroit où vous vous trouvez, si votre ciel est dégagé vers l’est-nord-est, le soleil levant apparaîtra légèrement cabossé, en forme de croissant profondément, voire en forme d’anneau.

À travers une partie du centre et de l’est du Canada – englobant les provinces de l’ouest et du nord de l’Ontario et une partie du nord-ouest du Québec, ainsi que l’est du Nunavut, le plus récent territoire du Canada – les téléspectateurs vivant dans un chemin d’environ 390 milles (630 kilomètres) de large auront un siège au premier rang pour assister au spectacle rare et passionnant d’une éclipse solaire annulaire ou « anneau de feu ».

Parce que la lune n’aura dépassé que 57 heures l’apogée, son point le plus éloigné de la Terre au cours de son orbite, elle apparaîtra un peu plus petite que d’habitude, plus petite que le disque apparent du soleil. C’est pour cette raison que les spectateurs au centre de l’ombre obtiendront une éclipse annulaire plutôt qu’une éclipse totale : le soleil deviendra un anneau brillant (ou anneau) de lumière encerclant la silhouette sombre de la lune pendant plusieurs minutes.

Ce graphique montre l’étendue de l’éclipse solaire annulaire du 10 juin 2021. (Crédit image : Michael Zeiler, GreatAmericanEclipse.com)

Contes de l’ombre

Le chemin de l’annularité commence le long du rivage le plus au nord du lac Supérieur, où les observateurs du ciel chanceux avec un ciel dégagé verront le soleil levant se transformer d’un fer à cheval renversé avec des pointes pointues en un « anneau de feu » pendant environ 3,5 minutes. Parce que la piste de l’éclipse passe principalement au-dessus des forêts boréales du Bouclier canadien et de la toundra arctique canadienne, les meilleurs endroits pour voir l’éclipse seront probablement dans le nord-ouest de l’Ontario. Les emplacements sur le chemin comprennent les communautés de Marathon, Longlac et Geraldton, où la phase annulaire commencera quelques minutes à peine après le lever du soleil.

L’anneau brillera avec seulement un dixième de la lumière totale normale du soleil, mais c’est moins un changement qu’il n’y paraît, car l’œil s’adapte facilement aux changements de niveaux de lumière. L’éclairage ne sera pas plus sombre que par temps couvert. le qualité de la lumière, cependant, peut devenir surnaturelle. Un ciel clair devrait devenir d’un bleu profond et le paysage une étrange teinte argentée.

Le cartographe d’Eclipse Michael Zeiler a créé cette carte de visibilité détaillée pour l’éclipse solaire annulaire du 10 juin 2021. Les observateurs du ciel dans une grande partie du centre et de l’est de l’Amérique du Nord, ainsi que dans certaines parties de l’Europe et de l’ Afrique , pourront profiter de cet événement sous la forme d’une éclipse solaire partielle ; l’effet complet de « cercle de feu » sera limité à une étroite bande de terre dans le centre et l’est du Canada. (Crédit image : Michael Zeiler, GreatAmericanEclipse.com)

Près du point de plus grande éclipse au-dessus de la région polaire, la phase annulaire durera jusqu’à 3 minutes et 51 secondes si vous êtes sur la ligne centrale. Plus près du bord du chemin, la durée sera plus courte et l’anneau aura l’air déséquilibré, avec un côté plus large que l’autre.

Malheureusement, les Américains qui voudraient se positionner sur la voie de l’annularité ne pourront pas le faire, grâce à la pandémie de COVID-19. Les frontières entre les États-Unis et le Canada sont fermées depuis plus d’un an et le resteront jusqu’à ce que cette éclipse soit passée dans l’histoire. Mais même si vous n’êtes pas positionné sur la piste de la phase d’anneau, vous ne devriez pas être trop envieux, car l’éclipse partielle est certainement un marqueur de calendrier presque partout d’où elle sera visible.

Malheureusement, pour ceux qui vivent au sud et à l’ouest d’une ligne allant à peu près d’Edmonton, en Alberta, à Des Moines, en Iowa, en passant par Savannah, en Géorgie, l’éclipse se terminera avant le lever du soleil, de sorte que la plupart du sud et de l’ouest des États-Unis manqueront en voyant le spectacle solaire. Les endroits juste au nord de cette ligne verront un petit pétoncle ou une morsure retiré de la partie inférieure du soleil au fur et à mesure qu’il se lève. Plus on s’éloigne vers le nord et l’est, plus la morsure apparaîtra à mesure que le soleil apparaîtra.

Evan Zucker a pris cette photo d’un soleil couchant partiellement éclipsé le 20 mai 2012, juste au sud d’Elida, au Nouveau-Mexique. Zucker a utilisé un appareil photo Canon EOS Rebel Xsi avec un objectif Canon f/5.6 400 mm. (Crédit image : Photo d’Evan Zucker)

Un possible lever de soleil bizarre et mémorable

Tôt le matin du 10 juin, un spectacle étrange et des plus inhabituels attend les résidents qui vivent autour du nord des Grands Lacs, vers l’est jusqu’à l’État de New York, la Nouvelle-Angleterre et le sud-est du Canada. Au moins les quatre cinquièmes du diamètre du soleil seront éclipsés par le disque sombre de la lune lorsque le soleil s’élèvera au-dessus de l’horizon est-nord-est.

Il y a des centaines ou des milliers d’années, de nombreuses personnes auraient probablement été terrifiées par l’apparence déformée du soleil dans une éclipse aussi partielle, pensant que le soleil était malade, attaqué ou prédisant le malheur de ses observateurs. Cependant, dans le monde high-tech d’aujourd’hui, ce type de blocage solaire a peu de valeur scientifique et ne peut en aucun cas égaler l’excitation générée par une éclipse solaire totale.

Néanmoins, le moment où la lune apparaît pour la première fois sur ou hors du disque du soleil (appelé premier et dernier « contact ») est utile. Un explorateur de l’Arctique à la fin du XIXe siècle aurait peut-être soigneusement chronométré ces événements pour avoir la chance d’obtenir une assez bonne précision sur sa longitude, après des mois de traîneau à chiens accidenté lorsqu’un chronomètre ne pouvait plus être fiable pour fournir l’heure de Greenwich. En observant l’éclipse annulaire du 5 août 1766, le célèbre navigateur le capitaine James Cook a déterminé la longitude d’une île au large de Terre-Neuve. Le calcul de Cook diffère de la valeur moderne de seulement 22 secondes d’arc.

Dans une éclipse partielle, l’indentation semble se balancer autour du limbe du soleil, se déplaçant à peu près d’ouest en est (de droite à gauche). Au cours de l’éclipse du 10 juin, il sera le plus important lorsqu’il sera positionné au nord-est (en haut à gauche) du centre du soleil. Au fur et à mesure qu’il continue de se déplacer vers l’est (vers la gauche), il rétrécira et finira par partir, laissant à nouveau le soleil entier.

Circonstances de visionnage locales

Le tableau fourni ci-dessous indique quand le soleil se lève, quand l’éclipse atteint son maximum et quand elle se termine dans diverses villes, qui sont répertoriées approximativement d’ouest en est. L’heure d’été est indiquée pour chaque emplacement. Lors de l’interpolation d’un site entre deux villes, convertissez les heures dans le même fuseau horaire si elles ne le sont pas déjà. Si la plus grande phase de l’éclipse se produit avant le lever du soleil, alors l’éclipse maximale – la plus grande quantité de soleil qui sera couverte – coïncidera avec le lever du soleil et est indiquée par un astérisque.

. La magnitude de l’éclipse est également indiquée, c’est-à-dire le pourcentage du diamètre du soleil couvert par la lune au maximum.

Étant donné que cette éclipse à venir est un événement de ciel bas dans la plupart des endroits, elle peut donner des photographies intéressantes. Un téléobjectif peut montrer le disque solaire, dont une grande partie a été retirée, suspendu ou s’élevant derrière un paysage pittoresque ou un bord de mer. Emplacement Fuseau horaire lever du soleil Max. éclipse Ordre de grandeur L’éclipse se termine Chicago, Illinois CDT 5h18 5h18* 35,6% 5h39 Minneapolis, Minnesota CDT 5h29 5h29* 30,4% 5h46 New York, État de New York EDT 5h24 5h32 79,7% 6h30 du matin Boston, Massachusetts EDT 5h07 5h33 80,0% 6h32 Montréal, PQ EDT 5h05 5h39 85,0% 6h38 Québec, PQ EDT 04h51 5h39 85,0% 6h40 Toronto, Ontario EDT 5h36 5h40 86,2% 6h38 Washington DC EDT 5h45 5h45* 68,6% 6h29 Cleveland, Ohio EDT 5h55 5h55* 66,6% 6h35 Charleston, Caroline du Sud EDT 6h14 6h14* 11,7% 6h21 Indianapolis, IN EDT 6h19 6h19* 29,4% 6h35 Knoxville, Tennessee EDT 6h21 6h21* 12.3% 6h28 Yarmouth, N.-É. ADT 5h42 6h33 78,6%

7h33

L’éclipse sera également visible du début à la fin depuis certaines régions d’Afrique et d’Europe, généralement en fin de matinée ou en début d’après-midi et apparaissant bien haut dans le ciel sud-sud-est. Ci-dessous, nous fournissons les horaires de certaines villes sélectionnées répertoriées en temps universel. Emplacement L’éclipse commence Éclipse maximale Ordre de grandeur L’éclipse se termine Casablanca 9h02 9h22 2,50% 9h41 Madrid 9h01 9h42 11,20% 10h26 Paris 9h12 10h11 23,30% 11h14 Londres 9h08 10h12 30,90% 11h21 Reykjavík 9h06 10h17 69,40% 11h32 Berlin 9h36 10h38 23,90% 11h42 Oslo 9h30 du matin 10h42 42,50 % 11h56 Stockholm 9h42 10h53 38,10% 12h05 Helsinki 9h52 11h04 38,30 % 12h14 Moscou 10h22 11h26 26,50%

12h27

Mais fais attention …

Il ne fait aucun doute que pendant quelques heures jeudi matin, l’éclipse sera en tête de l’actualité, suivie bien sûr des terribles avertissements habituels au public de ne pas risquer la cécité en la regardant négligemment. Cela a donné à la plupart des gens l’idée que les éclipses sont dangereuses. Pas si ! C’est le soleil qui est dangereux — tout le temps !

D’ordinaire, nous n’avons aucune raison de le contempler. Une éclipse nous donne une raison, mais nous ne devrions pas.

Il existe cependant des moyens sûrs.

Les seuls filtres sûrs recommandés – ceux connus pour bloquer non seulement les rayons infrarouges et ultraviolets visibles, mais aussi invisibles et dommageables – sont un verre de soudeur à arc rectangulaire qui atténue confortablement le soleil à la lumière visuelle (teinte # 14 pour un soleil brillant normal) , ou des lunettes à éclipse certifiées utilisant un polymère noir, ou un filtre métallisé tel que le Mylar, tous spécialement conçus pour l’observation du soleil. Sur un télescope, des jumelles ou un appareil photo, le filtre doit être fixé solidement sur l’avant de l’instrument, jamais derrière l’oculaire.

Le moyen le plus sûr de regarder est de projeter l’image du soleil sur une feuille de papier ou de carton blanc. Percez un petit trou dans une fiche avec une pointe de crayon et tenez une deuxième carte à 0,6 à 0,9 mètre derrière elle. L’image projetée subira toutes les phases de l’éclipse. Un grand trou rend l’image lumineuse mais floue ; un trou plus petit le rend sombre mais pointu. Vous pouvez également enfermer cette configuration dans une boîte pour éviter autant que possible la lumière du jour. Pour une belle image nette, certains ont utilisé un petit trou d’épingle percé dans du papier d’aluminium. En rapport:

Un arbre feuillu peut former une profusion de projecteurs à sténopés naturels. Regardez le sol tacheté à l’ombre d’un arbre pour des essaims de croissants ou d’anneaux au lieu des disques solaires ronds habituels.

Mieux encore, utilisez un « miroir à sténopé » en recouvrant un miroir de poche d’un morceau de papier percé d’un trou de 0,25 pouce (0,6 centimètre), puis réfléchissez une tache de lumière du soleil sur un mur voisin. L’image mesurera 1 pouce (2,54 cm) de diamètre tous les 9 pieds (2,7 m) du miroir. Bien sûr, ne laissez personne regarder le soleil dans le miroir !

Les télescopes et les jumelles peuvent projeter une image du soleil beaucoup plus grande, plus nette et plus lumineuse, qui peut également montrer les groupes de taches solaires qui peuvent être présents. Assurez-vous simplement que personne ne regarde le soleil à travers l’instrument !

Bonne chance et ciel dégagé. Joe Rao est instructeur et conférencier invité au New York’sPlanétarium Hayden . Il écrit sur l’astronomie pourRevue d’histoire naturelle , les Almanach des agriculteurs