Echos : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Echoes s’est avéré être un succès retentissant pour Netflix et la mini-série pleine de suspense a laissé une fin ouverte qui pourrait mener à une deuxième saison. Attention!

©IMDBfait écho

fait écho raconte l’histoire des sœurs jumelles Leni et Gina qui ont secrètement échangé leurs places pendant des années, développant ainsi une double vie complexe qui sera sérieusement affectée une fois que l’une d’entre elles disparaîtra mystérieusement. A partir de ce moment, le vrai suspense commence dans ces sept épisodes d’environ 45 minutes chacun, disponibles sur Netflix.

la série de Netflix a été créé le 19 août, devenant ainsi l’un des programmes les plus regardés de la plateforme. le casting de fait écho Il est composé de personnalités du calibre de Michelle Monaghan, Matt Bomer, Karen Robinson, Celia Weston, Jonathan Tucker, Daniel Sunjata et Michael O’Neill. Le suspense est monnaie courante dans cette histoire qui a déjà dérangé les abonnés de Le N rouge ils veulent voir plus de Leni et Gina.

La fin ambiguë fait écho Cela laisse la porte ouverte à un deuxième lot d’épisodes où certaines questions pourraient trouver une réponse, comme par exemple lequel des jumeaux était celui qui a rendu visite à Charlie à la fin du programme. Ce mystère pourrait être résolu en même temps que les jumeaux se feraient à nouveau face. Tout cela dans le cadre d’une suite que de nombreux abonnés de Netflix ils demandent déjà.

Les échos auront-ils une deuxième saison?

En revanche, le shérif Louise Floss peut toujours les traquer grâce au disque dur avec des fichiers incriminants en sa possession et peut l’aider à retrouver la trace de ces personnes. La mini-série est terminée mais il y a possibilité de la relancer et d’avancer avec beaucoup de suspense et d’intrigue concernant les actions de Gina et Leni. Il faudra attendre la décision Netflix.

Y aura-t-il une deuxième saison ? fait écho? Toujours pas de réponse à cette question Netflix Il faut être conscient du succès retentissant du programme mettant en vedette Michelle Monaghan, qui est devenu l’un des contenus les plus visionnés de la plateforme. S’il y avait un deuxième lot d’épisodes de l’émission, on peut supposer qu’il sera diffusé fin 2023. Nous devrons attendre !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂