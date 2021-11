Echo Writer confirme les camées de Daredevil et Kingpin?

Le scénariste en chef de la série Disney + de Marvel, Echo, vient peut-être de confirmer les apparitions de Daredevil et The Kingpin …

Le scénariste en chef de la prochaine série Disney + de Marvel, Écho, vient peut-être de révéler quelques camées majeurs. Marion Dayre s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager son enthousiasme pour le projet, partageant une image de Daredevil de Charlie Cox et de Kingpin de Vincent D’Onofrio aux côtés du super-héros titulaire d’Alaqua Cox, suggérant ainsi fortement que les deux auront un rôle dans le Héveillé retombées.

Dayre a posté l’image sur son histoire Instagram à partir du compte Instagram @the_mcu_fandom, qui était accompagnée de la légende « Je ne peux pas attendre ECHO », beaucoup prenant l’inclusion de Cox et D’Onofrio comme confirmation des rumeurs en cours selon lesquelles les acteurs, qui ont fait leurs débuts en tant que personnage respectif dans la série Daredevil de Netflix, seront en effet finalement amenés dans la mêlée du MCU, rejoignant Alaqua Cox en tant qu’Echo. c’est loin d’être concret, l’écrivain jugeant nécessaire de partager une capture d’écran a certainement des fans qui se demandent…

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les rumeurs entourant Matt Murdock de Charlie Cox se multiplient depuis un certain temps déjà, avec un récent rapport affirmant qu’Echo s’apparenterait en fait à une quatrième série de Daredevil. La perspicacité apparente poursuit en indiquant que, bien que la série appartienne toujours au personnage principal, elle intégrera également pleinement Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que, si cela s’avérait vrai, les fans de l’itération de Cox de L’homme sans peur devraient s’attendre à des surprises, car plusieurs rapports ont affirmé que, alors que l’acteur reprendra effectivement le rôle, Daredevil sera « un peu mou redémarré dans le MCU », ce qui inclura de leur donner des arrière-plans et des looks différents.

Le message de Dayre arrive également rapidement à la suite de l’une des nombreuses autres rumeurs concernant Ddiable, avec @RPK_News1 révélant récemment une grille de casting apparente confirmant qu’un casse-cou Le projet est maintenant en préparation chez Marvel Studios. Bien qu’il ne confirme pas si ce projet serait destiné au grand ou au petit écran, il suit certainement l’idée que Cox sera réintroduit dans Écho avant de se lancer dans sa propre aventure MCU.

Quant au Kingpin of Crime de Vincent D’Onofrio, Wilson Fisk, le retour du personnage a fait l’objet de rumeurs tout autant, le méchant géant étant censé avoir des rôles dans l’univers Disney + de Marvel, avec des camées selon la rumeur. Hawkeye, Echo, She-Hulk, et plus. Pour ce que ça vaut, D’Onofrio n’a pas hésité à exprimer son empressement à enfiler à nouveau le costume blanc, l’acteur ayant répondu aux rumeurs antérieures sur le retour du personnage en disant: « Vous sous-estimez @marvel’s Fisk. Ne sous-estimez jamais un méchant conduit par leur vie intérieure… tu sais qu’au fond de ton cœur tout peut arriver. »

Série Disney+ Écho a été officiellement confirmé lors du récent événement Disney + Day, le jeu de caractères devant être introduit dans le mois Oeil de faucon. Joué par Alaqua Cox, Echo AKA Maya Lopez est un super-héros sourd qui possède des «réflexes photographiques», la capacité étrange de copier parfaitement les mouvements des autres, et travaille souvent aux côtés de Daredevil. Elle est également la fille adoptive du Kingpin, faisant de la série l’endroit idéal pour réintroduire ces favoris des fans de Marvel. Cela nous vient de l’Instagram de Marion Dayre





La bande-annonce de She-Hulk rend les fans de Marvel plus confus à propos du statut de Hulk Depuis qu’il est apparu en tant que Bruce Banner sur la scène à mi-crédit de Shang-Chi, l’état actuel de Hulk de Mark Ruffalo a été remis en question.

Lire la suite





A propos de l’auteur