Echo: la série Disney + reporte sa première à décembre 2023

Après que le Comic-Con de San Diego a confirmé que la série »Chassèrent » serait présenté en première sur Disney + à l’été 2023, il semble que le spin off ait été retardé. Lors d’une récente interview, le showrunner Marion Dayréa révélé que l’émission ne serait pas diffusée avant un an.

Si l’on considère que la déclaration de Dayre date de décembre, il se pourrait que »Echo » sorte jusqu’en décembre 2023, deux ans après l’actrice Cox d’Alaqua a fait ses débuts en tant que personnage principal de la série »Hawkeye ».

Lorsque la date de sortie de »Echo » a été annoncée, Studios Marvel a révélé toutes les productions qui seraient publiées au cours de la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel, révélant qu’il prévoyait de révéler au moins quatre séries Disney + et quatre films en 2023, avec » Echo » qui prévoit d’être présenté en mai de l’année prochaine.

Le programme serait présenté en première après le « Guardians of the Galaxy Vol. 3″ attendu, qui sortira en salles le 5 mai 2023. Cependant, des rapports ont confirmé que Marvel envisagerait la possibilité de retarder certaines de ses sorties, après » commentaires internes négatifs » sur la distribution et la qualité de la phase 4.

Après l’incroyable conclusion de la saga Infinity avec »Avengers : Endgame », de nombreux fans n’ont pas été entièrement satisfaits de certaines des productions de la phase 4 de l’UCM, critiquant des scripts pas si élaborés et des effets visuels remarquablement mauvais.

Par exemple, le film » Thor : Love and Thunder » n’a pas tout à fait sa place auprès des téléspectateurs en raison de son accent sur la comédie, présentant une histoire pas si profonde. De même, » Doctor Strange in the Multiverse of Madness » a été classé comme le deuxième film le moins bien noté.

Cette mauvaise réception des productions de la phase 4 de Marvel a probablement incité les studios Marvel à résoudre ce problème avec leurs prochaines versions, » Echo » recevant plus de temps de production pour livrer un produit de qualité.

Il n’y a toujours pas de confirmation de la date de sortie officielle de »Echo ».