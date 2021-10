Echo et Clown arrivent dans le nouveau spot télévisé Hawkeye

Un nouveau Oeil de faucon Le spot télévisé nous donne beaucoup de nouvelles images, y compris d’autres regards sur Alaqua Cox dans le rôle d’Echo, qui marche aux côtés de l’un des principaux méchants de la pièce, Les misérables Kazimierz Kazimierczak AKA Clown de Fra Fee. Les images offrent également un aperçu approfondi de certaines scènes familières impliquant Clint Barton de Jeremy Renner et la protégée de Hailee Steinfeld, Kate Bishop, alors que la paire de héros nouvellement formée affronte The Tracksuit Mafia.

Un nouveau #Oeil de faucon bande-annonce diffusée à la télé ce soir. pic.twitter.com/5zzWuppZbo – Mises à jour Marvel (@MarvlUpdates) 20 octobre 2021

Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue avec Oeil de faucon, une nouvelle série qui reprend avec le héros titulaire dans un New York post-blip. L’ancien vengeur Clint Barton a pour mission apparemment simple de retrouver sa famille pour Noël. Possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête.

Oeil de faucon s’inspirera beaucoup de la bande dessinée acclamée par la critique de Matt Fraction qui a commencé en 2012, tout en intégrant des éléments de l’univers cinématographique Marvel en cours. La série présentera les mêmes menaces au niveau de la rue, y compris l’introduction du gang souvent hilarant inepte connu sous le nom de The Tracksuit Mafia, les événements servant de toile de fond au développement de la relation enseignant-étudiant entre Clint Barton et Kate Bishop.

La série présentera plusieurs nouveaux personnages, dont chacun affectera la vie de Barton dans certains (à la fois positivement et négativement) avec Kazimierz Kazimierczak de Fra Fee et Echo d’Alaqua Cox susceptibles d’avoir un impact énorme sur cette dernière aventure MCU. Kazimierz est un mercenaire de sang-froid connu sous le nom de Clown, qui est surtout connu pour avoir poignardé Barton dans les oreilles avec ses propres flèches, un acte violent qui laisse l’ancien Avenger avec une grave perte auditive. C’est probablement là qu’Echo, qui est un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne, entrera dans la mêlée. D’après l’apparence des images cependant, les choses peuvent être un peu plus compliquées, car Kazi et Echo sont montrés ensemble …

En dépit d’être sur le petit écran, Oeil de faucon Le producteur Trinh Tran a révélé son approche de la série sur grand écran. « Nous traitons nos émissions comme si nous faisions nos longs métrages », a récemment expliqué Tran. « Je veux dire, la sensation et la qualité de ces émissions de télévision seront comme les films Marvel que vous avez vus. Cela a donc toujours été [Marvel Studios president Kevin Feige]L’état d’esprit de assurons-nous que lorsque les gens vont regarder ces épisodes, ils auront l’impression que ce n’est qu’un long film, sauf que plutôt que deux heures et demie, ça va être beaucoup plus long. Et l’idée derrière certains personnages qui obtiennent leurs émissions est que nous aurons beaucoup plus de temps pour pouvoir développer ces personnages plutôt que les plus courts. »

Oeil de faucon devrait diffuser ses deux premiers épisodes le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 22 décembre. La série fait partie de la phase quatre du MCU et devrait donner naissance à une série dérivée axée sur Alaqua Cox. personnage, Écho, qui est actuellement en cours de développement. Cela nous vient de Mises à jour Marvel.

