Echo, critique: pas seulement un haut-parleur intelligent avec un son incroyable, c’est la « boule d’or » d’Amazon en termes de rapport qualité-prix

La forme sphérique de ce nouvel Echo a réveillé le lexique du football en moi. Ce n’est pas qu’ils veulent donner un coup de pied, c’est que ce changement radical à la fois à l’intérieur et à l’extérieur anticipe un objectif de toute l’équipe d’Amazon dans le secteur. Plus de connectivité, une meilleure proposition acoustique et le même prix qu’ils anticipent. Mais la pratique ne rend pas toujours justice à la théorie, nous l’avons donc testée à fond pour le découvrir. C’est vrai, l’Echo 4e génération (2020) sonne et fonctionne.





Echo (2020), fiche technique

AMAZON ECHO DIMENSIONS ET POIDS 144 x 144 x 133 mm

970 grammes CONNECTIVITÉ WiFi ac

A2DP, AVRCP DU SON 1 haut-parleur de graves néodyme de 3 «

2 tweeters de 0,8 «

Dolby Atmos

Entrée / sortie Jack CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Alexa

Zigbee

Mode basse consommation

Bouton de déconnexion du microphone PRIX 99,99 euros

New Echo (4e génération) | Son de haute qualité, contrôleur de maison intelligente intégré et Alexa | Anthracite

Un design rond (littéralement)

En apparence, l’Echo (2020) est le frère aîné de l’Echo Dot. Et c’est qu’au-delà de la différence de taille, à l’extérieur, ils sont exactement les mêmes. Ce changement de facteur de forme a deux raisons: esthétique et acoustique, même si nous aurons le temps de parler de ce deuxième point. La technologie continue de prendre du poids dans notre maison, alors pourquoi ne pas en faire une partie de la décoration?

Amazon a toujours opté pour des fonctionnalités dans chaque Echo et cet Echo de 4e génération ne fait pas exception. Cela ne semble pas être un appareil haut de gamme (ni l’ambitieux Echo Studio), mais ses finitions sont simples. Esthétiquement, son point fort est la sobriété et le minimalisme, avec une apparence très moderne qui ne se heurte pas aux espaces les plus modernes.

En plus du changement de forme, cet Echo est légèrement plus volumineux que la génération précédente et plus lourd aussi, deux variations qui ont une origine et une conséquence dans le son, mais n’anticipons pas les événements.

Le nouvel Echo est devenu une jolie sphère à base plate avec un anneau LED qui suit la légende de couleur habituelle: bleu en mode écoute, clignotant en parlant, orange lorsqu’il y a des notifications et rouge s’il y a des problèmes.

La partie supérieure est en tissu maillé pour permettre au son de s’échapper et la partie inférieure est en plastique, avec une base plus douce pour ne pas endommager les meubles où nous l’avons. À l’arrière, la prise pour l’alimentation et une prise jack. Ci-dessus, nous trouverons quatre boutons:

Augmenter le volume

Baisser le volume

action

Déconnectez le microphone

L’Echo de 4ème génération est discret, facilement assimilable à un objet ornemental, et compact, à tel point que je peux le tenir d’une seule main. Mais sa compacité est particulièrement surprenante lorsque vous fermez les yeux, mettez de la musique et essayez de deviner à quoi ressemble la source. Il est difficile de comprendre que cette puissance et ces nuances proviennent de quelque chose d’aussi petit.

Quel gros son pour quelque chose d’aussi petit

Au sein du catalogue d’enceintes connectées Amazon, l’Echo se positionne comme l’option la plus intéressante en qualité prix pour ceux qui n’ont pas besoin d’un appareil avec écran mais recherchent une connectivité élevée et un son de qualité. Et il est temps de parler de son.

Avec la génération précédente, l’Echo a acquis l’architecture acoustique de l’Echo Plus, c’est-à-dire un woofer de 76 mm pour reproduire les fréquences moyennes et basses et un tweeter de 20 mm pour les aigus. Eh bien, avec cet Echo de 4e génération, Amazon conserve ce qu’il avait et intègre un autre tweeter de 20 mm. C’est sa configuration améliore non seulement celle de son prédécesseur mais fait de même avec l’Echo Plus.

Ce deuxième tweeter améliorerait les détails de cette gamme de fréquences et en ferait un haut-parleur plus directionnel. Et est-ce que si l’Echo de 3e génération était un cylindre qui émettait du son sur toute la surface latérale, il a un dos fermé. Ce qui est bien c’est que ce réglage vous permet de fournir un vrai son stéréo.

La 4ème génération Echo arrive avec Son surround Dolby AtmosQuelque chose qui manquait à la génération précédente mais se trouve dans l’Echo Plus. Et confier le réglage et l’égalisation à la société chevronnée est une bonne nouvelle pour les amateurs de son.

Une autre nouveauté dans cette section est que, comme ce fut le cas avec l’ambitieux Echo Studio, selon Amazon, le nouvel Echo est capable de détecter l’acoustique des espaces et d’adapter la reproduction audio.

Ok, mais ça sonne bien? Dans une phrase: Il est difficile de croire que quelque chose d’aussi petit offre un tel son. Lors de mes tests, j’ai écouté de la musique sur Amazon Music, Spotify, des stations de radio et certains podcasts. Brille particulièrement dans cette scène de streaming musical, avec un son dynamique modérément détaillé et clair, même en augmentant un peu le volume, même si quand il est pris au maximum, nous apprécierons la distorsion. Cela contribue à la fois à la rigidité de son enceinte et à le placer sur des surfaces stables et avec une certaine masse.

Il est capable de remplir une pièce de 15 mètres carrés plus que suffisant, il m’a même permis de profiter de sessions musicales dans toute la maison (65 – 70 mètres carrés), même si on perd de la force et que le sentiment que le son vient de partout. En ce sens, il est conseillé d’avoir une unité supplémentaire pour la renforcer.

le Echo (2020) excelle dans les médiums et les aigus, laissant quelque chose de décaféiné pour la basse. Il n’a pas le punch des haut-parleurs plus volumineux mais, pour sa taille, il les résout de manière acceptable.

Le potentiel d’Alexa et plus de connectivité

De la fiche technique Echo 4e génération, nous obtenons deux nouvelles fonctionnalités, la première est que est compatible avec Zibgee, une fonctionnalité jusqu’à présent uniquement présente chez les frères plus âgés tels que Echo Plus, Echo Studio et Echo Show / Show 10 et qui ouvre les portes pour contrôler les appareils qui utilisent ce protocole pour communiquer sans avoir besoin d’un hub supplémentaire, comme les plus populaires Philips Hue.

La seconde est plus abstraite d’un point de vue pratique: monter le Processeur AZ1 « neural edge » axé sur apprentissage automatique qui, selon Amazon, consomme 20 fois moins d’énergie, traite les conversations deux fois plus vite et consomme 85% de mémoire en moins.

En fait, j’ai testé l’Echo Dot et cet Echo presque simultanément et je n’ai pas beaucoup apprécié que l’appareil comprenne et agisse plus rapidement devant la même commande. Ce que j’ai remarqué, c’est que ses sept micros m’entendent mieux par rapport aux quatre du Dot lorsque je demande quelque chose dans une autre pièce en utilisant une tonalité et un volume normaux. Ou quand j’essaye de demander quelque chose à Alexa tout en jouant de la musique à un volume généreux.

Indépendamment de la vitesse de traitement et du plus ou moins sourd laissez Alexa être là, son muscle est identique quel que soit le haut-parleur amazon que vous choisissez, en plus de ses possibilités. Parmi ceux que j’ai le plus utilisés, citons l’heure, la météo, les nouvelles du jour, le réglage des alarmes, la gestion du calendrier et des rappels, la vérification du panneau d’affichage, la demande de musique ou de podcasts, de questions générales ou de nous dire ou de chanter quelque chose.

Sur le papier, les possibilités sont aussi prometteuses que le premier jour, mais nous revenons au problème ancien et bien connu qu’Alexa doit être capable de nous comprendre, les humains, avec à quel point nous nous exprimons et vocalisons bien (ou mal). Mon expérience d’utilisation le place en tête en termes de contextualisation et de compréhension par rapport à Google Assistant et Siri, accomplir des tâches de base (l’heure, la partie du temps ou l’actualité), mais cela coûte plus cher dans ceux plus complexes comme la liste de courses ou impliquent des services tiers (C’est le cas de l’expérience avec Spotify). Si je dois vous demander quelque chose trois fois, il m’est facile de finir par abandonner et de le faire manuellement.

Echo (2020), l’avis de 45secondes.fr

Amazon a deux points forts pour diriger le secteur: le plus large catalogue d’enceintes intelligentes du marché et une belle alliance avec les industriels qui lui permet de proposer l’un des écosystèmes les plus complets. Sur cette base, toute proposition d’Echo est basée, ce qui n’est pas peu.

Mais Amazon est ambitieux et non seulement continue d’élargir son catalogue, mais affine également les options existantes. Il l’a fait avec l’Echo Dot et nous pensons qu’il a frappé la tache et ce nouvel Echo n’est pas loin derrière. Oui, cela a donné une touche au design, mais aussi a amélioré la connectivité et sa proposition acoustique tout en maintenant le prix.

Tellement que l’Echo de 4e génération est un prédateur même dans sa propre maison. Sans aller plus loin, cela n’a pas beaucoup de sens d’opter pour l’Echo Plus – qui coûte 50 euros de plus -, avec une connectivité identique et une architecture acoustique inférieure. Et cela met le best-seller Echo Dot sur les cordes, qui continue d’avoir le prix comme principale réclamation (ce qui n’est pas peu).

Avec cet écho (2020) Amazon a trouvé la recette d’un équilibre bestial entre qualité sonore, domotique et même design pour moins de 100 euros. Ce n’est pas le meilleur son du marché, ni ses finitions les plus premium, mais à ce prix, vous pouvez demander un peu plus … du moins, à l’appareil lui-même, car avec Alexa, il y a encore du travail à faire, en particulier dans les tâches qui impliquent des tiers ou quelque chose comme la liste de courses. Le défi que parler à un assistant vocal est comme parler à une personne demeure.





New Echo (4e génération) | Son de haute qualité, contrôleur de maison intelligente intégré et Alexa | Anthracite

L’appareil a été mis à l’essai par Amazon. Peut s’informer de notre politique de relations avec les entreprises.