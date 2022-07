Echiiro Oda prévoit que l’arc final de One Piece sera le plus choquant et le plus excitant

Le créateur de »une pièce », Eichiro Oda, vient de donner un nouvel aperçu de ce qui sera la saga finale définitive du manga. À travers une nouvelle déclaration sur la conclusion imminente de la série. Oda en a profité pour raconter comment il rêvait de créer une histoire de manga depuis son plus jeune âge, imaginant toujours terminer son histoire par une fin trop choquante et excitante.

« Quand j’étais enfant, j’ai eu cette pensée : ‘J’aimerais pouvoir dessiner une série de mangas où la fin est la partie la plus excitante !' » commença Oda. « Maintenant, nous en avons presque fini avec l’arc Wano Country et le tout le travail de préparation est fait. Il m’a fallu 25 ans pour en arriver là », a écrit Oda, faisant référence à la sortie prochaine de la saga finale de l’une des séries de mangas shonen les plus anciennes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Suzume’, le film de Makoto Shinkai : nouvelle bande-annonce et date de sortie

Oda, qui est connu pour donner de petits éléments de son histoire des années avant leur publication, a assuré que la saga finale se terminera avec les fils de l’intrigue restants. « Je dessinerai tous les mystères laissés dans ce monde que j’ai cachés jusqu’à présent », a écrit l’auteur. « Ça va être très intéressant. Veuillez attacher vos ceintures. Merci beaucoup, j’espère que vous me suivrez encore un peu ! »

Le premier chapitre de la saga finale de « One Piece » devrait être publié au Japon le 25 juillet, confirmant que ce sera la conclusion de la longue mission et aventure de Luffy. Même en juin dernier, Oda a pris une pause de quatre semaines qui lui a donné le temps de se préparer pour la saga finale, ainsi que de se préparer pour le 25e anniversaire de » One Piece », qui sera célébré par une diffusion en direct le 22 juin. et le 23 juillet.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Sex Education : la série Netflix aura une adaptation en manga

« One Piece » est connu pour avoir des sagas de grande durée, il faut donc tenir compte du fait que bien que ce soit la saga finale, il faudra peut-être beaucoup de temps pour voir la conclusion complète de Straw Hat Pirates. Par exemple, le récent arc Wano Country, qui n’est que l’un des quatre arcs d’histoire contenus dans cette plus grande saga, a été sérialisé pendant près de quatre ans et a publié son premier chapitre en juillet 2018.

Depuis sa première en 1997, « One Piece » a réussi à devenir le manga le plus vendu de tous les temps, avec plus d’un demi-milliard d’exemplaires en circulation dans le monde. Toute la série animée est disponible en streaming sur Crunchyrolltandis que certaines saisons et plusieurs films d’animation de la franchise sont disponibles en streaming sur Netflix.