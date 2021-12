Échec sur le pas de la porte? Le score très bas qu’ils ont donné au film Netflix avec DiCaprio

IDMarket Buffet bas design 2 portes avec étagères blanc

Descriptif du buffet Portland bois blanc :Vous recherchez un buffet pas cher, fonctionnel, robuste et esthétique ? Vous avez envie de changer radicalement de style, de moderniser et de donner une nouvelle vie à votre salon-salle à manger à un prix abordable? Ne cherchez plus, ID Market a ce qu'il vous faut et vous propose un buffet blanc (contour mat) au tiroir et portes blanches brillantes ton sur ton qui apporteront une touche moderne et lumineuse à votre espace de vie.A la fois pratique et esthétique, les finitions laquées et soignées des placards et du tiroir (poignées finition argentée) de ce meuble en panneau de particules de bois (MDF épaisseur 1,5 cm) en font un véritable objet de décoration. Son style s'associera parfaitement à votre intérieur à l'ambiance design et contemporaine.Véritable gain de place, le buffet PORTLAND vous fera gagner de l'espace dans votre salle à manger. Grâce à ses deux portes, son tiroir et ses trois niches de rangement, vous disposez de différents espaces de rangement pour accueillir votre vaisselle et organiser votre rangement ! Plus de vaisselle qui traîne, tout est rangé discrètement et avec ordre. Avec sa hauteur idéale, vous n'aurez plus à monter tous les jours sur la pointe des pieds.Vous n'avez plus qu'à y ranger votre vaisselle et y disposer vos éléments de décoration !Dimensions du bahut Portland bois blanc :Pratique, il est équipé de plusieurs espaces de rangement : 2 portes et 1 tiroir au coloris blanc laqué, 3 nichesDimensions hors tout : L. 164 x l. 45 x H. 80 cmDimensions des étagères : L. 52,5 x P. 39 cmDimensions des placards : L. 51,5 x P. 33 x H. 66,5 cmDimensions intérieures du tiroir : L. 48,3 x P. 33 x H. 10 cmNombre de colis :Carton 1 : 171,5*50*8 cm - poids 34.5kg Carton 2 : 77*59*11,5 cm - poids 20,5kg*Produit non livrable en CorseCouleurs disponibles sur notre boutique en ligne :Buffet contemporain PORTLAND bois blancBuffet contemporain PORTLAND bois blanc et gris