Échappez à WhatsApp, Telegram conquiert 25 millions d’utilisateurs en 3 jours

Depuis des jours, les nouvelles règles WhatsApp récemment notifiées aux utilisateurs provoquent une sorte de exode de la plateforme de messagerie. Le message apparu dans l’application précise qu’à partir de février, les abonnés devront accepter une nouvelle politique de traitement des données personnelles qui partage certaines de leurs données avec Facebook; tous ceux qui n’acceptent pas sont contraints d’arrêter d’utiliser l’application, mais probablement le nombre de personnes qui ont décidé de suivre cette voie est supérieur à ce que les managers avaient estimé. dans le 72 dernières heures en fait il semble que bien 25 millions d’utilisateurs ont décidé d’installer l’application Telegram rivale, probablement dans le but d’explorer une alternative possible à WhatsApp.

Le nombre était révélé par Telegram lui-même avec un message de remerciement adressé aux utilisateurs de l’application. La communication envoyée le 12 janvier indique que la plateforme a dépassé 500 millions d’utilisateurs actifs et qu’au cours des 3 derniers jours seulement, 25 millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint Telegram. Le timing coïncide exactement avec l’envoi de la notification WhatsApp qui anticipait ses changements en termes de protection de la vie privée et avec le succès soudain obtenu par une autre application de messagerie encore plus sécurisée, Signal: rapporté ces derniers jours par l’entrepreneur Le milliardaire Elon Musk comme alternative totalement indépendante de la collecte de données utilisateur, cette application broie également de nouveaux abonnements à pleine vitesse.

Il est difficile de prévoir comment la situation évoluera. Considérant que WhatsApp compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs, 25 millions le sont pour l’instant un nombre négligeable – d’autant plus que certaines de ces personnes auront téléchargé l’application pour la tester mais reviendront probablement sur WhatsApp dans peu de temps; d’un autre côté ils sont seulement quelques jours se sont écoulés de l’annonce Facebook qui a suscité le mécontentement des utilisateurs, et le réseau social a déjà travaillé pour mieux expliquer quelles données il n’a pas l’intention de collecter sur ses abonnés – sans s’attarder sur celles qu’il veut à tout prix.