Échantillon général de l’US Open bâclé: Zverev perd son retour en corona

Alexander Zverev termine directement la pause Corona par une défaite. Le joueur de 23 ans a réussi dix as dans le match contre Andy Murray des Écossais, mais il a également commis onze doubles erreurs. Ce n’est pas un bon signe pour le prochain US Open.

Alexander Zverev a été éliminé lors de son premier match de tennis lors de la répétition générale avant l’US Open. Contre l’ancien numéro un mondial, Andy Murray de l’Écosse, le joueur de 23 ans a perdu 3: 6, 6: 3, 5: 7 au Western & Southern Open de New York.

Zverev a marqué dix as lors de son premier match officiel sur le circuit ATP depuis la pause Corona, mais il a également commis onze doubles erreurs et, comme dans les mois précédant la pause, a eu des difficultés avec son deuxième service. Zverev avait un bye au premier tour, donc Murray avait un peu plus de pratique de jeu dans des conditions de compétition.

L’événement de tennis, doté d’un total de 4,67 millions de dollars, avait été déplacé de Cincinnati à New York en raison de la pandémie de coronavirus. L’US Open débutera également à l’usine de Flushing Meadows à la fin du mois. Les épreuves pour femmes et hommes se déroulent selon des règles strictes d’hygiène et de sécurité et sans spectateurs.