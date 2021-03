Échangez votre mode de vie sédentaire contre des exercices à domicile

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes qui ont déménagé auparavant dans des bureaux et des lieux de travail ont commencé à travailler à domicile. Malheureusement, ce temps supplémentaire à la maison équivaut presque toujours à un temps plus sédentaire.

Que vous travailliez à domicile ou non, si votre routine vous laisse assis pendant des heures à la fois, il est important de faire un effort pour bouger tout au long de la journée pour éviter les conséquences négatives sur la santé, comme un risque accru de cancer. En fait, interrompre de longues périodes d’assise avec un peu d’exercice peut améliorer votre santé et votre forme physique.

Et si, au cours d’une journée de huit heures, vous vous levez et bougez trois minutes toutes les heures?

Il y a 24 minutes d’exercice quotidien. Ajoutez encore 10 minutes de marche ou de montée des escaliers avant ou après le travail et vous disposez de 34 minutes par jour ou 170 minutes par semaine. C’est bien au-dessus de la limite hebdomadaire minimale de 150 minutes, ou 2,5 heures, recommandée par l’Organisation mondiale de la santé, et sans avoir à mettre les pieds dans une salle de sport.

Apprenez à faire des pauses d’exercice de trois minutes en une journée de travail sédentaire de huit heures.

1. Levez-vous et asseyez-vous

Il est important de se lever de votre chaise au moins une fois par heure. La façon la plus simple de commencer à bouger est de vous lever de votre chaise et de vous asseoir pour faire un exercice.

C’est l’exercice de squat bien connu, indiqué par les professeurs de gym et les entraîneurs. Debout devant votre chaise, vous vous asseyez lentement, en contact avec le siège sans y mettre tout votre poids. Ensuite, levez-vous en commençant par mettre de la force sur vos pieds, puis sur vos jambes et enfin sur vos hanches. Répétez ce mouvement, à votre rythme, pendant trois minutes complètes.

Si vous êtes d’humeur, après une minute ou deux, vous pouvez passer à un squat au poids corporel et sans chaise.

Si votre chaise a des roues, assurez-vous de les verrouiller avant de faire le squat.

2.Faites battre votre cœur plus vite

Votre corps est conçu pour se déplacer selon trois types de mouvements: sagittal (avant et arrière), transversal (rotation) et frontal (d’un côté à l’autre). Il est donc important de faire de l’exercice dans chacun d’eux. Pensez-y: lorsque vous êtes assis à une table, vous ne faites pas trop de mouvements d’un côté à l’autre. Tout a tendance à être juste devant vous.

Sauter d’un côté à l’autre est un mouvement simple mais efficace qui fait battre votre cœur. Cela dit, je ne recommande pas que vous sautiez de votre chaise toutes les heures et que vous commenciez immédiatement à faire des sauts.

Pour éviter tout risque de blessure après une longue période assise, préparez d’abord votre corps à tout type d’activité à fort impact. Le temps de préparation peut maintenant être inséré dans les trois minutes d’exercice. Passez une minute à faire quelques virages latéraux, en courant sur place avant de commencer à sauter. Si sauter est un mouvement difficile pour vous, changez avec des pas latéraux alternés au lieu de sauter.

3. Bougez vos mains pour soulager la tension

Avez-vous déjà pensé que la tension dans vos mains due à toute cette frappe pouvait contribuer à la tension dans vos épaules?

Les muscles travaillent en chaîne. Ensuite, la tension peut monter et descendre le corps. Lorsque vous êtes dans une zone tendue ou immobile, d’autres muscles doivent compenser pour vous aider à bouger. Ces muscles deviennent surchargés et tendus, déclenchant une réaction en chaîne de compensation musculaire et de tension chronique.

Pour effectuer des exercices pour les mains, concentrez-vous sur une main à la fois. Posez le coude de la main que vous exercez sur la table pour la stabiliser. Fermez votre poing, ouvrez votre main et écartez vos doigts aussi loin que possible. Répétez cinq fois.

Fermez ensuite votre poing et faites lentement pivoter votre poignet dans une direction cinq fois. Répétez le mouvement dans la direction opposée. Ouvrez votre main et utilisez votre autre main pour appuyer doucement sur vos doigts et étirer l’intérieur de votre poignet et de votre main. Tenez pendant trois respirations. Répétez, en appuyant votre main vers l’avant pour étirer le dos de la main et le poignet.

Ensuite, concentrez-vous sur vos doigts. Utilisez la main opposée pour tenir et stabiliser le poing tout en étirant votre pouce et en faisant trois cercles dans une direction, puis dans l’autre direction. Répétez cette action au mieux de vos capacités, avec chaque doigt. Répétez tous les exercices avec l’autre main.

Terminez en vous relevant, en entrelaçant vos doigts et en étirant vos bras au-dessus de votre tête, les paumes vers le haut. Tenez pendant un moment et répétez avec vos mains jointes devant vous. Puis répétez avec vos mains derrière vous.

Vous constaterez peut-être que vous avez plus de contrôle sur certains doigts que sur d’autres et que c’est plus difficile avec la main non dominante. Aucun problème. Faites de votre mieux et vous verrez des améliorations au fil du temps.

4. Bougez aussi vos pieds

Le même type de réaction en chaîne musculaire causée par la tension peut arriver à vos pieds. Passer quelques minutes par jour à bouger activement les pieds et les chevilles peut avoir un impact considérable sur la façon dont vous vous sentez.

Vous devrez retirer vos chaussures et, si possible, vos chaussettes. Cependant, si vous travaillez dans un vrai bureau, soyez attentif aux collègues qui peuvent ne pas vouloir voir (ou sentir) vos pieds!

Croisez une jambe sur l’autre et consacrez-vous au pied supérieur. Pointez vos orteils vers l’avant et vers le bas, comme une ballerine, puis fléchissez votre pied vers l’arrière et pointez vers le haut, en poussant aussi fort que vous le pouvez. Répétez 10 fois. Ensuite, encerclez lentement la cheville dans la même direction pendant 10 fois. Répétez maintenant dans la direction opposée. Passez un moment à vous consacrer à vos orteils, pour voir si vous pouvez bouger votre gros orteil, votre petit orteil et vos autres doigts indépendamment. Répétez les exercices avec l’autre pied.

Enfin, levez-vous et faites 10 répétitions à bascule, en déplaçant votre poids uniformément vers l’extérieur de vos pieds, en essayant de soulever les bords intérieurs, puis en déplaçant le poids vers l’intérieur de vos pieds tout en essayant de soulever les bords extérieurs. Ensuite, faites dix soulèvements de mollets lents et contrôlés, en soulevant vos talons et en poussant le poids sur la plante de vos pieds, puis en abaissant vos talons en arrière. Placez une main sur une chaise ou sur le mur pour maintenir l’équilibre.

5. Augmentez votre énergie et votre humeur avec une pause dansante

Il est courant que l’énergie mentale et physique diminue dans l’après-midi, après le déjeuner. Au lieu de prendre une tasse de café ou une boisson énergisante supplémentaire, pourquoi ne pas faire une pause pour danser sur l’une de vos chansons préférées?

La plupart des chansons durent en moyenne trois à quatre minutes, vous couvrirez donc plus que votre quota de mouvement par heure. Mettez simplement de la bonne musique et laissez votre corps bouger.

6. Pratiquer des réunions debout et en mouvement

Maintenant que tout le monde a découvert Zoom, il est rare d’avoir une journée de travail qui n’inclut pas au moins une réunion virtuelle. Lors de ces réunions, placez votre écran sur une surface plus élevée, comme un îlot de cuisine, afin de pouvoir vous tenir confortablement debout pendant la réunion. En position debout, passez quelques minutes à marcher doucement sur place ou à déplacer le poids d’un pied sur l’autre pour travailler votre équilibre.

Si vous avez des réunions quotidiennes régulières avec des personnes que vous connaissez bien, demandez-leur si elles souhaitent faire une pause. S’il n’y a pas de temps pour les pauses, les participants à la réunion peuvent également conduire à tour de rôle et faciliter l’exercice.

7. Utiliser de bonnes vieilles flexions

Il y a une raison pour laquelle la flexion reste un exercice utilisé depuis plus d’un siècle. Vous ne trouverez pas beaucoup d’autres exercices comme celui-ci qui augmentent la force du haut du corps et du torse. Bien que difficile, il existe des moyens simples de le modifier pour s’assurer qu’une certaine variation de la flexion est accessible à presque tout le monde.

Les pompes traditionnelles se font au sol, en position de planche, les jambes tendues vers l’arrière et les poignets vers les épaules. Vous pliez les bras et stabilisez votre torse pour abaisser votre corps presque au sol, puis étirez vos bras pour le repousser.

Pour faire l’exercice pendant trois minutes, faites autant de pompes que possible pendant 20 secondes, puis reposez-vous pendant encore 10 secondes. Répétez six fois. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez placer vos genoux sur le sol ou lever les mains sur une échelle ou un siège de chaise. Vous pouvez également utiliser quelque chose comme une planche pour soutenir.

8. Prenez quelques minutes pour corriger votre posture et prévenir la douleur

Il est utile de passer quelques minutes à récupérer assis devant un écran. Concentrez-vous sur les mouvements qui ouvrent et détendent cette posture incurvée que nous avons tendance à avoir devant nos ordinateurs et lorsque nous regardons nos téléphones. Faites des étirements et des torsions douces sur la poitrine et le dos.

Vous souvenez-vous des types de mouvement que j’ai mentionnés plus tôt? La torsion est de type transversal, un mouvement que nous ne déclenchons généralement pas lorsque nous sommes à nos tables.

N’oublie pas de marcher

La marche est l’un des exercices les plus abordables pour brûler les graisses sur tout le corps. Chaque jour, essayez de faire une promenade d’au moins 10 minutes, de préférence à l’extérieur. Si le temps ou l’environnement sont des obstacles à la marche, considérez cet exercice simple de 11 minutes à la maison comme une alternative.

Avec 24 minutes de mouvement pour interrompre votre journée de travail, même l’ajout d’une marche de six minutes vous amènera à 30 minutes d’exercice quotidien. Après seulement une semaine de pratique de ce programme, vous remarquerez certainement une amélioration de votre santé et de votre forme physique.

* Dana Santas, connue sous le nom de «Mobility Maker», est une spécialiste de la force et du conditionnement