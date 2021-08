Échangez gratuitement les clés Free Fire à partir du 9 août 2021

Adnauto - Kit 9 cles Allen en acier chrome-vanadium - Pro

Kit 9 cles Allen en acier chrome-vanadium Quantité : 9pces Matériau : Acier chrome-vanadium Caractéristique : Un anneau supplémentaire en acier à ressort, support des vis à différents angles de travail (disponible à partir de la taille 3 mm) Caractéristique : durci Caractéristique : l'extrémité sphérique réduit le temps de filetage, rend le placement de la clé dans le socle du manchon à vis plus facile et permet le travail sur des surfaces inclinées Caractéristique : surface des clés chromée Clé Allen (dimension longueur du bras plus long longueur du bras plus court) : 2 mm 101 mm 18 mm Clé Allen (dimension longueur du bras plus long longueur du bras plus court) : 2,5 mm 113 mm 20 mm Clé Allen (dimension longueur du bras plus long longueur du bras plus court) : 3 mm 128 mm 23 mm Clé Allen (dimension longueur du bras plus long longueur du bras plus court) : 4 mm 142 mm 29 mm Clé Allen (dimension longueur du bras plus long longueur du bras plus court)