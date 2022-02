Échalote ou oignon vert : Comment appelle-t-on ce légume ?

C’est un oignon vert. C’est un oignon vert. C’est une échalote. Non, vraiment, qu’est-ce que c’est ?!

Le dernier débat viral sur les réseaux sociaux a amené les utilisateurs de Twitter à essayer de déterminer le nom d’un légume vert, et les réponses sont assez divertissantes.

Tout a commencé lorsque l’utilisateur de Twitter @George___Looney a posté une photo du légume dégingandé avec la légende, « Maman veut savoir, comment tout le monde appelle ça ? »

Eh bien, il semble que la communauté Twitter ait des opinions assez fortes sur la question, et la publication est rapidement devenue virale et a suscité une pléthore de réponses.

Il est rapidement devenu évident que ce que vous appelez ce légume vert dépend généralement de l’endroit où vous vivez.

Par exemple, un utilisateur de Twitter de la Nouvelle-Angleterre a déclaré que la région les appelait des oignons verts.

De l’autre côté de l’étang au Royaume-Uni, un utilisateur de médias sociaux a déclaré que les gens les appelaient des oignons de printemps.

Un autre utilisateur de médias sociaux a convenu que le terme varie en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

En Ecosse, les gens ont apparemment un surnom différent pour le légume commun : « syboes ».

Quelques personnes ont également ajouté un autre terme au mélange : oignons de table.

Les utilisateurs de Twitter ne semblaient pas parvenir à un accord sur le nom du légume, mais beaucoup d’entre eux avaient des opinions claires sur le fait qu’ils aiment ou non le manger (la majorité le font).

Mais il y avait aussi des opposants.

Comment s’appelle vraiment ce légume ?

AUJOURD’HUI Food a contacté le spécialiste des légumes résident de Cornell AgriTech, Steve Reiners, pour mettre fin à ce débat et découvrir ce qu’est vraiment ce légume.

« Les gens auraient raison d’appeler ces oignons verts ou oignons verts. Il semble que dans la plupart des supermarchés, ils soient appelés » oignons verts « , mais les gens les appellent souvent des oignons verts, surtout lorsqu’ils sont récoltés dans le jardin », a-t-il expliqué.

Le légume a tendance à pousser en touffes et pousse comme de la mauvaise herbe, selon Reiners, et les bulbes ressemblent toujours à ce qu’ils apparaissent sur la photo Twitter : avec un léger évasement à la base.

« Les oignons verts peuvent être un peu plus petits/plus jeunes que les oignons verts, mais c’est à peu près tout. Ce sont aussi des plantes vivaces et reviendront année après année, après année. En fait, il peut parfois être difficile de s’en débarrasser », a déclaré le professeur. nous.

Les oignons de printemps, en revanche, sont totalement différents.

« Généralement, ils sont plantés à la fin de l’été (ou) pendant l’hiver et sont récoltés au printemps. Ils ont en fait de petits bulbes, tandis que les oignons verts/oignons verts ne développeront pas de bulbe », a déclaré Reiners. « Sur le plan de la saveur, ils n’ont tous pas le piquant des gros oignons secs. En général, les oignons verts / oignons verts sont légèrement plus doux que les oignons de printemps. »

Et quant aux gens qui aiment appeler ce légume vert « échalotes », c’est tout simplement faux, selon Reiners.

« Les échalotes sont des bulbes, plus petits que les oignons et beaucoup plus doux. Mais ce ne sont certainement pas des oignons verts, des oignons verts, des oignons de printemps ou un sybo », a-t-il déclaré.

