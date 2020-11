Écarte-toi, je veux passer, je suis une camionnette commerciale blanche

Peu importe ce que vous conduisez … Il peut même s’agir de cette nouvelle créature capable de façonner à volonté le tissu de l’espace-temps qui porte le nom de Tuatara, mais elle aussi sera victime de l’éblouissement émanant des yeux du van commercial blanc qui s’approche rapidement par derrière – vous avez été prévenu, écartez-vous, elle veut passer.

Ne vous laissez pas berner par les chiffres modestes Fiat Ducato caractéristiques – 130 ch extraits du 2.3 Multijet. A l’ère des «faits alternatifs», on sait qu’il doit y en avoir beaucoup plus … Comment expliquez-vous que ce sont les objets qui roulent le plus vite sur l’asphalte?

Blagues à part, nous ne savons pas ce qui s’est passé dans la chaîne TopSpeedGermany pour amener un Ducato 2012 à autoroute et essayez de le rapprocher du compteur de vitesse – as-tu compris? – mais je suis content que vous l’ayez fait.

Il s’avère plus fascinant de voir un véhicule improbable atteindre les limites de ses performances, qu’un autre, de haute performance, dont on sait qu’il peut les atteindre avec une relative facilité.

Plus fascinant serait s’ils avaient un Ducato «américain», le Ram ProMaster. Tout cela parce que Ducato de l’autre côté de l’Atlantique a un 3.6 V6 essence, avec un peu plus de 280 ch (!).