Ebola Rex contre Ebola Rex. La bande-annonce de Murder Hornets est ici, oubliez tout sur Godzilla Vs. Kong

La bande-annonce d’Ebola Rex vs Murder Hornets est arrivée. Le réalisateur Dustin Ferguson est peut-être l’homme le plus travailleur du show business. Rien qu’en 2020, il a publié deux des «mockbusters» les plus parlés de l’année avec Ebola Rex et Frelons meurtriers asiatiques en colère. Maintenant, il est de retour et a combiné deux des menaces les plus redoutables de 2020 pour Ebola Rex contre les frelons meurtriers, et cela ressemble à un autre circuit.

Ebola Rex contre les frelons meurtriers est réalisé et écrit par Dustin Ferguson, alias Dark Infinity, avec des effets numériques de Mark Lunn. Le synopsis officiel du film se lit comme suit: « Le dinosaure malade revient au combat à mort avec les Hornets meurtriers lors d’une épidémie de zombies qui est touchée par plusieurs » firenados « contenant des araignées enflammées. » Le film met en vedette Mel Novak (Le jeu de la mort de Bruce Lee), Brinke Stevens (Massacre de la soirée pyjama). et Jarad Allen (Frelons meurtriers asiatiques en colère).

La Ebola Rex contre les frelons meurtriers La bande-annonce est plus un teaser, car il semble qu’il reste encore du travail à faire. C’est un peu moins de 30 secondes de séquence, mais cela donne de la manière que seule l’équipe derrière Ebola Rex et Angry Asian Murder Hornets peut, même si nous ne voyons qu’une des araignées enflammées susmentionnées. C’est au-delà du petit budget et il porte cet aspect comme un insigne d’honneur, invitant tout le monde à venir faire une pause à partir de 2020 et des premières semaines de ce qui s’est avéré être 2021. Bien que Ebola Rex contre les frelons meurtriers n’est pas encore sorti, il faut se demander ce que Dustin Ferguson a dans sa manche pour le prochain.

Ebola Rex a reçu les éloges de critiques qui ont pris le temps de regarder le chef-d’œuvre de 72 minutes, un critique affirmant que c’est « parc jurassique bien fait. « Quant à Ebola Rex contre les frelons meurtriers, on peut déjà imaginer que ce sera le film qui Godzilla contre Kong souhaité que ce soit, même si les masses seront probablement en désaccord. J’espère que nous recevrons une bande-annonce complète avant la sortie dans quelques semaines.

Ebola Rex contre les frelons meurtriers organisera une première gratuite sur YouTube le 1er mars 2021 à 19h PST. À partir de là, le film sera disponible en DVD et VOD chez SCS Entertainment le 2 mars. La première sur YouTube est un choix judicieux car la plupart des gens restent à l’intérieur de nos jours. Cela donne également aux fans de Dustin Ferguson quelque chose à espérer, un événement en direct où tout le monde peut voir Ebola Rex contre les frelons meurtriers gratuitement et partagez virtuellement l’expérience avec vos amis et votre famille. Il est difficile de penser à une meilleure façon de passer un lundi soir avec un Ebola Rex et des frelons meurtriers. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube SoCal Cinema.

