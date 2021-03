Ebola peut s’être attardé chez un survivant pendant 5 ans avant de déclencher une nouvelle épidémie

Une personne qui a survécu au major Ebola L’épidémie en Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 pourrait avoir hébergé le virus pendant cinq ans avant qu’il ne saute sur une autre personne et ne déclenche l’épidémie actuelle en Guinée, selon une nouvelle analyse.

Les scientifiques savaient auparavant que le virus Ebola pouvait se cacher dans le corps des survivants, en particulier dans les zones «privilégiées» du corps où le système immunitaire est moins actif, comme dans les globes oculaires ou les testicules, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Cela signifie que la personne pourrait excréter le virus pendant un certain temps après s’être rétablie de l’infection mortelle; et en de rares occasions, cette personne pouvait le transmettre à d’autres. La plus longue période connue pour excréter le virus Ebola était de 500 jours, selon STAT News .

Mais une nouvelle analyse suggère que le virus Ebola peut non seulement se cacher beaucoup plus longtemps que cela, mais qu’il peut également avoir la capacité de déclencher de toutes nouvelles épidémies. Pour analyser l’épidémie actuelle d’Ebola en Guinée, qui a maintenant infecté 18 personnes et en a tué neuf, le ministère guinéen de la Santé a envoyé trois échantillons de la variante actuelle au laboratoire de l’Organisation mondiale de la santé à l’Institut Pasteur de Dakar au Sénégal.

En rapport: 11 maladies (parfois) mortelles qui ont sauté à travers les espèces

Là, les chercheurs ont séquencé les échantillons pour déterminer les gènes exacts qui composent son génome, puis ils l’ont comparé aux variantes précédentes du virus Ebola. Ils ont constaté que la variante actuelle est très similaire à la «variante Makona» de 2014 qui a provoqué l’épidémie en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 et tué plus de 11 000 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.

En fait, la nouvelle variante ne présentait qu’une douzaine de différences génétiques, ce qui est « bien inférieur à ce à quoi on pourrait s’attendre lors d’une transmission interhumaine soutenue », ont écrit les chercheurs dans l’analyse. publié sur le forum de discussion virological.org vendredi (12 mars) et pas encore évalué par les pairs.

Si le virus s’était propagé silencieusement de personne à personne depuis l’épidémie en Afrique de l’Ouest, il aurait probablement évolué plus de 100 mutations différentes au cours des cinq dernières années, selon le rapport. Au contraire, il est probable que ce virus soit resté dans le corps d’une personne infectée lors de l’épidémie précédente il y a cinq ans et qu’il ait sauté sur une autre personne, par exemple par transmission sexuelle, provoquant l’épidémie actuelle, selon l’analyse.

Le virus peut persister dans les poches autour du corps et peut infecter d’autres personnes en de rares occasions, selon STAT. Une telle transmission se produit généralement lorsqu’un survivant masculin infecte une femme par contact sexuel, selon STAT.

Mais dans le cas de cette nouvelle épidémie, l’histoire est encore confuse. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir exactement ce qui s’est passé, selon Science Magazine . Le premier cas connu de l’épidémie actuelle en Guinée était une infirmière qui a été infectée et est décédée en janvier, bien qu’il soit également possible que l’infirmière ait été infectée après avoir soigné sa mère malade, selon STAT News; quelques personnes ont ensuite été infectées après avoir assisté aux funérailles.

Avant cette analyse, les scientifiques supposaient que les nouvelles épidémies d’Ebola étaient principalement causées par le saut du virus des espèces animales aux humains, selon Science. Bien qu’il soit possible que cela se soit produit en Guinée, c’est « incroyablement improbable » étant donné que les nouveaux échantillons de virus et ceux de la précédente épidémie ouest-africaine sont si similaires sur le plan génétique, a déclaré à Science l’un des chercheurs Stephan Günther de l’Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale. .

Les résultats soulèvent également la question de savoir si les survivants, plutôt que les animaux infectés, auraient pu déclencher d’autres flambées en Afrique, selon le New York Times . De nombreux survivants luttent non seulement contre les effets à long terme d’avoir été infectés par un virus mortel, mais ils sont également confrontés à la stigmatisation, selon Science Magazine.

La possibilité qu’Ebola ressurgisse après cinq ans d’un survivant, « ouvre de nouveaux défis pour les survivants, leurs familles et leurs communautés, mais aussi pour le système de santé qui doit créer des moyens de travailler avec les communautés, les survivants connus et inconnus, sans créer davantage de stigmatisation. », ont écrit les chercheurs dans un autre article sur virological.org .

Si en effet les survivants avec des virus persistants dans leur corps peuvent provoquer de nouvelles flambées, vacciner «une grande partie de l’Afrique équatoriale» contre Ebola même en l’absence d’épidémie peut être la solution, le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l’Université de Vanderbilt, dit le Times. Il existe actuellement des vaccins approuvés contre Ebola, mais ils ne sont utilisés que lorsqu’une région est confrontée à une épidémie, selon le Times.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.