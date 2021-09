Ebola peut se propager via les chauves-souris frugivores ou par contact humain : tout ce que vous devez savoir sur le virus

Un vaccin développé par le groupe américain Merck Sharp et Dohme s’est révélé très efficace dans une grande étude menée en Guinée en 2015.

Une bâche en plastique sépare Guerrishon, 5 mois, de sa mère, Collette, qui est patiente dans un centre de traitement Ebola à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Crédit image : UNICEF

Ebola, qui pourrait réapparaître des années plus tard chez les survivants selon une étude publiée par la revue La nature mercredi, a tué plus de 15 000 personnes depuis 1976.

Voici une fiche d’information sur la maladie tant redoutée :

Origines

Ebola est une fièvre hémorragique virale qui a été identifiée pour la première fois en Afrique centrale en 1976. La maladie a été nommée d’après une rivière de la République démocratique du Congo, alors connue sous le nom de Zaïre.

Cinq des espèces de virus sont connues pour causer des maladies chez l’homme : le Zaïre, le Soudan, Bundibugyo, Reston et la forêt de Tai.

Les trois premiers ont entraîné de graves épidémies en Afrique.

Transmission

L’animal réservoir naturel du virus est soupçonné d’être une espèce de chauve-souris frugivore, qui ne tombe pas elle-même malade mais peut transmettre la maladie aux primates, y compris les humains. Les humains sont exposés au virus s’ils tuent ou massacrent des chauves-souris infectées pour se nourrir.

Chez l’homme, le virus se transmet par contact avec le sang, les liquides organiques, les sécrétions ou les organes d’une personne infectée ou récemment décédée. Cela peut inclure le fait de toucher une personne malade ou décédée, et probablement aussi des rapports sexuels.

Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu’après l’apparition des symptômes. Ils deviennent de plus en plus contagieux jusqu’au lendemain de leur mort, ce qui présente de grands risques lors des funérailles.

Les taux de mortalité sont élevés, à environ 50% en moyenne des personnes infectées, et jusqu’à 90% pour certaines épidémies, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l’étude publiée mercredi, il est possible qu’Ebola reste en sommeil chez les survivants avant de réapparaître plusieurs années plus tard et de provoquer potentiellement une nouvelle épidémie.

Symptômes

Après une période d’incubation comprise entre deux et 21 jours, Ebola se développe en une forte fièvre, une faiblesse, des douleurs musculaires et articulaires intenses, des maux de tête et un mal de gorge.

Les premiers symptômes sont souvent suivis de vomissements et de diarrhée, d’éruptions cutanées, d’insuffisance rénale et hépatique, et parfois d’hémorragies internes et externes.

Traitement

Un vaccin développé par le groupe américain Merck Sharp et Dohme s’est révélé très efficace dans une grande étude menée en Guinée en 2015.

Il a été pré-qualifié par l’OMS et plus de 300 000 doses ont été utilisées lors d’un programme de vaccination en RD Congo.

Un deuxième vaccin expérimental développé par le groupe américain Johnson & Johnson a été introduit à titre préventif en octobre 2019 dans des zones qui n’avaient pas été touchées par le virus, et plus de 20 000 personnes ont été vaccinées.

Pire épidémie (2013-2016)

La pire épidémie d’Ebola a commencé en décembre 2013 dans le sud de la Guinée avant de s’étendre à deux pays voisins d’Afrique de l’Ouest, le Libéria et la Sierra Leone.

Cette épidémie a tué plus de 11 300 personnes sur près de 29 000 cas enregistrés, selon les estimations de l’OMS.

10e et 11e épidémies en RD Congo

La 10ème épidémie a débuté en août 2018 dans la province du Nord-Kivu en RD Congo. L’OMS l’a déclaré menace pour la santé mondiale en juillet 2019.

Les autorités de la RD Congo l’ont déclaré terminé en juin de l’année suivante après la mort d’environ 2 280 personnes, ce qui en fait la deuxième pire épidémie d’Ebola en Afrique.

Ce mois-là, dans la province de l’Équateur, une 11e épidémie d’Ebola a commencé et a été déclarée terminée en novembre, avec 55 décès.

RD Congo, Guinée

La RD Congo a déclaré en février 2021 qu’une résurgence du virus avait été identifiée dans une partie orientale du pays.

Les vaccins ont été déployés et la 12e épidémie a été déclarée terminée en mai, au prix de six vies.

La Guinée a également signalé une « situation épidémique » dans son sud-est en février. Après l’utilisation rapide des vaccins, la fin officielle de la deuxième épidémie a été déclarée en juin après 12 décès.

Côte d’Ivoire : Fausse alerte

Le 14 août, la Côte d’Ivoire a annoncé son premier cas connu de la maladie depuis 1994, chez une Guinéenne de 18 ans récemment arrivée à Abidjan.

Mais après de nouvelles études de l’Institut Pasteur en France, l’OMS a annoncé fin août que le patient n’avait pas eu la maladie et qu’il n’y avait « aucune preuve » d’Ebola dans le pays.

