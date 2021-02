Ebola frappe en Guinée après quatre ans

La Guinée a déclaré dimanche (14) une nouvelle épidémie d’Ebola, après avoir enregistré au moins trois décès et quatre malades dans le sud-est du pays. C’est la première fois que la maladie réapparaît depuis la pire épidémie d’Ebola au monde, entre 2013 et 2016.

Les sept patients ont manifesté des symptômes tels que diarrhée, vomissements et saignements après avoir participé à une veillée dans la sous-préfecture de Goueke. Ceux qui ne souffraient pas de la maladie ont été isolés dans des centres de traitement, selon le ministère local de la Santé.

On ne sait pas si la personne voilée le 1er février est également décédée d’Ebola. Elle était infirmière dans un centre de santé local et est décédée après avoir contracté une maladie non précisée. Le patient a même été transféré pour traitement à Nzerekore, une ville proche de la frontière avec le Libéria et la Côte d’Ivoire.

«Au vu de cette situation et conformément à la réglementation sanitaire internationale, le gouvernement guinéen déclare une épidémie d’Ebola», a déclaré le ministre de la Santé Rémy Lamah, dans un communiqué.

L’épidémie d’Ebola enregistrée entre 2013 et 2016 en Afrique de l’Ouest a commencé à Nzerekore. La proximité des frontières très fréquentées a entravé les efforts pour contenir le virus. Au total, la maladie a tué au moins 11 300 personnes, la plupart des cas étant identifiés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.