Éblouissez votre enfant avec l’univers VR et le kit VR Science de Bill Nye pour les vacances

Nous nous rapprochons de Thanksgiving, ce qui signifie qu’il est temps de commencer à penser aux cadeaux de Noël. Cette année, vous pouvez offrir à vos enfants le don de la science avec des expériences de réalité virtuelle totalement immersives.

Deux des cadeaux les plus cool pour les enfants obsédés par la science ou l’espace sont le kit scientifique de réalité virtuelle de Bill Nye (60 €) et l’univers VR du professeur Maxwell (50 €). Les deux expériences de réalité virtuelle basées sur la science incluent des lunettes de réalité virtuelle et une application mobile gratuite qui peut être utilisée sur n’importe quel smartphone pour donner aux enfants l’impression de flotter dans l’espace lointain ou d’explorer des grottes rocheuses, des volcans ou des cascades.

Kit scientifique VR de Bill Nye

Le kit de Bill Nye (le Science Guy) permet aux enfants de rejoindre Bill dans son laboratoire scientifique de réalité virtuelle. Le kit comprend un livre de 80 pages qui peut être réalisé grâce aux lunettes VR, qui enseigne 30 projets scientifiques étape par étape.

Les enfants apprendront la chimie, la biologie et la physique grâce à des expériences qui les aideront à «tatouer» un œuf, à créer une pile de citron ou à fabriquer leurs propres haut-parleurs. Ils apprendront les principes scientifiques tels que la densité, l’oxydation et les réactions chimiques et pourront suivre avec Bill Nye pendant qu’il les guide à travers les 30 expériences (avec tous les matériaux dont ils auront besoin inclus dans l’ensemble de 50 pièces).

En plus des expériences pratiques, les enfants pourront regarder 185 expériences VR et AR, non seulement dans le laboratoire de Bill Nye, mais également dans des volcans, des cascades, des roches glacées et des grottes.

L’univers VR du professeur Maxwell

Et pour les enfants amoureux de l’espace, l’univers VR du professeur Maxwell est l’expérience immersive ultime. Comme le kit Bill Nye, ce kit scientifique VR comprend également des expériences pratiques et des jeux. L’ensemble de 21 pièces comprend des matériaux dont les enfants auront besoin pour 31 projets, y compris des jeux, des expériences et de l’artisanat liés à l’espace.

Les enfants apprendront à connaître les couches de la Terre et pourront les modéliser à partir d’argile, ils pourront explorer comment les cratères sont créés avec de la pâte de lune et des roches qui simulent des astéroïdes et des météorites, et construire une boussole pour explorer les champs magnétiques et un soleil cadran pour en savoir plus sur la rotation du soleil.

Les lunettes VR du kit du professeur Maxwell donnent vie aux images du livre d’activités de 80 pages, permettant aux enfants d’avoir une vue à 360 degrés du soleil, par exemple. Les lunettes permettent également aux enfants de se sentir comme des astronautes dans l’espace, explorant la Terre, notre système solaire, notre galaxie et d’autres parties de l’univers. Ils pourront conduire un rover sur Mars, voir des éclipses et tenir la Terre entre leurs mains.

