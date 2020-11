eBay commence à se remplir de PS5 et de Xbox Series à des prix élevés

Au cours de la semaine de lancement, les spéculations n’ont pas tardé à apparaître en raison de prix largement supérieurs aux prix du marché

Série Xbox Il est arrivé sur le marché le 10 novembre dans le monde entier, tandis que la PS5 est disponible dans certaines régions depuis hier. Avec le 19 novembre comme prochaine date pour le lancement de la console Sony, dans lequel l’Espagne est incluse comme territoire supplémentaire, malheureusement, nous avons déjà commencé à voir comment la revente profite de la situation en raison du manque d’unités actuelles.

La revente salit le lancement de la PS5 et de la Xbox Series dans sa Golden Week

Ensuite, nous vous laisserons quelques exemples de captures à voir les prix auxquels la PS5 et la Xbox Series évoluent sur eBay:

Comme nous pouvons le voir, des frais de port supplémentaires sont disponibles, certaines «offres» peuvent même atteindre 1000 pour certaines des deux consoles, doublant ainsi le prix du marché. Le pire dans cette situation est que selon Dean Takahashi de Games Beat, cette revente fonctionne comme un charme pour ceux qui l’ont commencée, car Nous avons déjà plus de 6500 PS5 vendues d’une part et plus de 4200 Xbox Series d’autre part.

Il ne faut pas oublier non plus que par exemple Microsoft a déjà anticipé que Le nombre d’unités Xbox Series vendues ne dépendra pas tant de la demande qu’elles reçoivent mais de les unités dont ils disposent. En ce sens, à cette occasion, le marché de la revente affecte réellement une situation dans laquelle Sony comme Microsoft Ils font de leur mieux compte tenu de l’instabilité de 2020 que nous avons laissée à la suite du coronavirus, ce que les utilisateurs de revente ne semblent pas apprécier le moins.

Au final, on se souviendra que du côté PS5, nous avons un calendrier assez clair concernant combien de temps la PlayStation conservera-t-elle la PS4 ainsi qu’une console principale de votre division. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans cet article.

