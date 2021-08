Easy Girl pourrait avoir une suite, mais Emma Stone sera-t-elle au casting ?

Une suite à la comédie pour adolescents à succès de 2010 Facile avec Emma Stone serait en préparation, avec la star Aly Michalka, qui figurait dans le film original, révélant plusieurs détails du projet potentiel. Michalka, qui a joué le meilleur ami du personnage de Stone dans Facile, suggère même que les personnages du premier film reviendraient. Cela signifie-t-il que nous pourrions voir Emma Stone reprendre l’un de ses rôles d’évasion?

« Il y a des discussions selon lesquelles il pourrait y avoir une suite. C’est en fait semi-réel … Ce serait un peu comme un nouveau récit, mais vous verriez certains des personnages de l’original revenir dans l’histoire. »

Bien que cela ne ressemble pas à Facile A 2 est nécessairement gravé dans le marbre, cette mise à jour de Michalka s’aligne avec les suggestions précédentes d’une suite. En 2019, Bert V. Royal, le scénariste du film original, avait été sollicité pour écrire et réaliser un spin-off. « Les temps ont beaucoup changé depuis que j’ai écrit ce film ! Le terme » slut-shaming » n’existait même pas à la sortie du film, et les gens envoyaient à peine des textos à l’époque « , a révélé Royal à l’époque. « Maintenant, nous sommes dans ce tout nouveau monde où les gens sont très ouverts et les choses qui étaient taboues il y a 10 ans ne le sont plus aussi maintenant. Il y a beaucoup de choses amusantes à explorer. »

À l’époque, il a été signalé que le suivi se déroulerait « dans le même lycée et explorerait bon nombre des mêmes thèmes que l’original », et se concentrerait sur Chip Penderghast, le frère cadet (et adopté) d’Emma Stone. Olive, mais qu’aucun des acteurs originaux n’apparaîtrait. Michalka a bien sûr maintenant dit le contraire, suggérant que la suite et le spin-off supposés pourraient être deux projets distincts.

La première Facile est une subversion moderne du roman de 1850 La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, et, selon Royal, son successeur suivrait un chemin similaire, l’écrivain révélant que le plan est de fonder le spin-off sur « une pièce populaire de la littérature, mais celui-ci n’est pas un roman », et que « Ça va être sauvage ».

Sorti en 2010, Facile commence quand Olive (Emma Pierre) est incitée par son meilleur ami populaire à révéler les détails de son week-end ennuyeux. L’adolescente épurée décide de pimenter les choses en racontant un petit mensonge sur la perte de sa virginité. Lorsque l’occupante du lycée (Amanda Bynes) surprend la conversation et la répand sur tout le campus, Olive est soudainement notoire pour toutes les mauvaises raisons.

Réalisé par Will Gluck, écrit par Bert V. Royal et avec Emma Stone, Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Thomas Haden Church, Dan Byrd, Amanda Bynes, qui a passé un mauvais moment sur le tournage, Penn Badgley, Cam Gigandet, Lisa Kudrow, Aly Michalka et Malcolm McDowell, Facile a reçu des critiques positives avec de nombreuses louanges pour la charmante performance centrale de Stone. Le film a été un succès financier majeur, totalisant 75 millions de dollars dans le monde contre un budget de 8 millions de dollars, ce qui signifie que le studio est incité à donner vie à une suite, à un spin-off ou aux deux. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de EOnline.

