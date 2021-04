EastEnders bat Coronation Street pour être élu le savon britannique le plus populaire

Alépia Savon d'Alep – Excellence Pure Olive Bio 190gr – le plus doux et le plus blanc - Alépia

Le savon Excellence d'Alep pure olive bio est le plus doux et le plus blanc de la gamme. Sans parfum, sa senteur naturelle et fraîche vous séduira par sa simplicité. Un savon élaboré avec une huile biologique. Fait dans le respect des traditions, cuit au chaudron. Fabriqué en France par un Maître Savonnier