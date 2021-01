Earwig and the Witch du Studio Ghibli arrive sur HBO Max en février

Il ne vous faudra pas longtemps avant de pouvoir vérifier Earwig et la sorcière, La première fonction CGI du Studio Ghibli, dans le confort de votre foyer.

GKIDS, le distributeur nord-américain du Studio Ghibli, a annoncé aujourd’hui que Earwig et la sorcière recevra à la fois une sortie en salles et une sortie en streaming. La première fonctionnalité CGI publiée par Studio Ghibli sortira en salles le 3 février 2021. Mais peu de temps après, sur 5 février 2021 pour être exact, le film fera ses débuts en streaming sur HBO Max.

«Nous sommes ravis de présenter le nouveau film magique de Goro Miyazaki au public nord-américain le mois prochain,» Le président de GKIDS, Dave Jesteadt, a déclaré dans un communiqué. « Earwig et la sorcière est la première nouvelle sortie du Studio Ghibli en quatre ans, et c’est la première incursion du studio dans l’animation par ordinateur. Travailler en collaboration avec HBO Max, Fathom Events et d’autres partenaires théâtraux permettra à GKIDS de proposer ce merveilleux film au plus large public possible. »

C’est un court laps de temps fou entre la sortie en salle et la sortie en streaming, mais étant donné la pandémie en cours, c’est plus que compréhensible.

Le synopsis pour Earwig et la sorcière est comme suit:

Ayant grandi dans un orphelinat de la campagne britannique, Earwig n’a aucune idée que sa mère avait des pouvoirs magiques. Sa vie change radicalement quand un couple étrange l’accueille et elle est forcée de vivre avec une sorcière égoïste. Alors que la jeune fille entêtée entreprend de découvrir les secrets de ses nouveaux gardiens, elle découvre un monde de sorts et de potions, et une chanson mystérieuse qui peut être la clé pour trouver la famille qu’elle a toujours voulue.

Allez-vous vérifier Earwig et la sorcière en ce qui concerne HBO Max le 5 février?