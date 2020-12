EarthGang & Wale refusent de se contenter de moins sur les «options»

Ne vous sentez pas trop à l’aise car EarthGang et Wale veulent que vous sachiez qu’ils ont des «Options». Vendredi 18 décembre, le duo EarthGang s’est associé au Wow … c’est fou rappeur pour livrer un graveur R & B-ish « Options ». Sur la piste, les artistes écrivent des paroles sur le fait d’être dans des positions où ils n’ont pas à faire de compromis, en particulier dans les relations toxiques, car ils sont convaincus qu’il y a quelqu’un d’autre pour eux.

EarthGang a d’abord tease le single plus tôt cette année et les fans attendaient avec impatience sa sortie, mais le duo s’est assuré de publier en permanence de nouvelles musiques pour leurs supporters. Le morceau est définitivement un single accrocheur, alors diffusez « Options » par EarthGang et Wale et dites-nous ce que vous pensez de cette collaboration.

Paroles de citations

Oh, vous criez que vous finirez par mourir

Soit je suis bon pour ça, soit tu es bon pour mentir

C’est vieux, nouveau, c’est vrai

Avec le jeune Olu, c’est vrai

Et je sais, je te connais bien, bien

Mais mes chiennes sauvages ne peuvent pas se battre