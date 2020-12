EarthGang & Wale « Options » à venir obtient la date de sortie

Le jeu évolue à un rythme si rapide ces jours-ci qu’il est impossible d’évaluer si un artiste a ou non une année bien remplie. Et bien que l’on puisse avoir l’impression que EarthGang a été calme par rapport à 2019, qui a vu la sortie des deux La vengeance des rêveurs 3 et leurs débuts anticipés MirrorLand, Olu et Wowgr8 le maintiennent régulièrement à travers le travail d’inspiration folklorique de Spillage Village. Et tandis que le Spiligion album de compilation a été salué pour sa production luxuriante et ses thèmes spirituels, beaucoup étaient curieux de savoir ce que EarthGang prévoyait d’apporter à la table pour leur prochain album.

Paras Griffin /

En l’occurrence, la table est déjà en cours de préparation. Au moins, en quelque sorte. EarthGang est officiellement intervenu pour confirmer la sortie de « Options », un single assisté de Wale initialement présenté en avant-première en avril. À l’époque, il a été confirmé qu’il s’agissait d’un «nouveau nouveau», ce qui laisse entendre qu’il ne s’agissait pas d’une réduction Revengers sessions. Maintenant, EarthGang a confirmé que le single arriverait en entier ce vendredi, en se rendant sur Instagram pour prévisualiser un nouvel extrait de la goutte mélodique.

Dans le clip, Venus, Dot et Wale peuvent être vus se connecter en studio, vibrant à leur prochain morceau tandis que M. Night Shyamalan Panneaux joue en arrière-plan. À partir du son, nous regardons une coupe vibrante et accessible du trio, qui apparaît de bonne humeur en sirotant des libations dans des gobelets en plastique rouges. Découvrez les moments d’ouverture de « Options » ci-dessous, et restez à l’écoute pour voir la version complète à son arrivée ce vendredi.