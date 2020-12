Eagles Bench Carson Wentz en faveur de Jalen fait mal à la défaite des Packers

Les Eagles ont mis Carson Wentz au banc pour Jalen Hurts lors de leur défaite face aux Packers, dimanche.

L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Doug Peterson, a mis le quart Carson Wentz sur le banc de la recrue Jalen Hurts lors de la défaite 30-16 de l’équipe contre les Packers de Green Bay, mais Peterson ne s’engagera pas à prendre une décision quant au quart-arrière. Icône Sportswire / « Vous devez me laisser traverser ce match. Nous avions besoin d’une étincelle dans ce match pour essayer de faire avancer les choses. Je dois passer à travers la bande. Il y a beaucoup de choses que je dois considérer », a déclaré Pederson. « Je dois évaluer avant que quoi que ce soit ne soit décidé. Une opportunité s’est présentée et nous avions juste besoin d’une opportunité pour revenir dans le match de football aujourd’hui. » Wentz a occupé le poste de quart-arrière au milieu du troisième quart avant d’être mis sur le banc. Il a terminé 6 sur 15 pour 79 verges sans touché. À sa place, Hurts a nettement mieux performé avec 5 sur 12 pour 109 verges avec un touché et une interception. Il a ajouté 29 verges au sol. « Nous avons eu beaucoup de choses cette année et je sais avant tout que je dois être meilleur », a déclaré Wentz. « J’avais juste l’impression que là où nous en étions en tant qu’offensive, nous avions besoin d’une étincelle, de quelque chose pour suivre notre chemin. C’est pourquoi nous avons mis Jalen dans le match », a ajouté Peterson. Les Eagles sont maintenant tombés à 3-8-1 et troisième dans le NFC Est; cependant, ils ne sont que deux victoires derrière les Giants qui mènent la division. [Via]