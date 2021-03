EAGate éclate alors qu’un employé de FIFA 21 aurait vendu des cartes FUT pour 1000 €

Le mode Ultimate Team controversé de FIFA 21 est déjà dans l’eau chaude avec divers gouvernements du monde entier, mais maintenant sa communauté la plus dévouée est en colère alors qu’un scandale a éclaté sur les médias sociaux aujourd’hui. EA Sports a déjà publié une déclaration ferme pour tenter de calmer les tensions, après avoir prétendu qu’un employé aurait vendu certaines des cartes les plus convoitées du jeu pour 1000 €.

L’histoire a commencé à circuler plus tôt dans la journée, quand un Twitter compte publié des messages WhatsApp non vérifiés, qui prétendent montrer à un employé fouettant des cartes Icon dans des packages allant de 750 € à 1000 €. Une autre capture d’écran du smartphone montre une conversation impliquant trois cartes Prime Icon Moments vendues pour 1700 €.

Il est important de noter que ce sont parmi les cartes les plus rares du jeu et sont très recherchées par la communauté FIFA. Non seulement ils font partie des joueurs les plus performants avec les statistiques les plus élevées, mais leur rareté signifie qu’ils peuvent récupérer plus de 10 millions de pièces via le marché des transferts en jeu.

En tant que tel, il n’est pas rare que les fans du jeu dépensent des sommes importantes en paquets de cartes dans l’espoir d’attirer l’un de ces joueurs ultra-rares. Au sein de la communauté FIFA, il existe un marché noir qui permet aux joueurs d’acheter des pièces en jeu avec de l’argent réel, mais ces accusations d’un employé d’EA Sports vendant effectivement des cartes de l’intérieur sont sans précédent.

Ils sont également extrêmement préjudiciables et pourraient avoir d’énormes ramifications juridiques sur l’éditeur – en particulier avec un examen minutieux de la part des gouvernements du monde entier. Il n’est donc pas surprenant, avec la tendance #EAGate sur les réseaux sociaux, qu’il ait été contraint de publier une déclaration. Dans son message, il dit qu’une «enquête approfondie est en cours».

Ce sera intéressant de voir comment cela se passe. Non seulement l’éditeur devra faire face aux ramifications d’une base de fans de plus en plus exaspérée, mais il est fréquemment soutenu que Ultimate Team n’est pas une forme de jeu car son contenu n’a aucune valeur monétaire. Les régulateurs peuvent argumenter le contraire s’il s’avère que des employés malhonnêtes ont vraiment flagellé des cartes extrêmement rares dans les coulisses.