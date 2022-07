EA sur LGBTQIA+ dans Les Sims 4 Orientation sexuelle ne peut pas être désactivé

a récemment Arts électroniques a annoncé qu’avec la nouvelle mise à jour pour Les Sims 4 pour la première fois aussi le orientation sexuelle des personnages peut être déterminé. Alors qu’un grand nombre d’utilisateurs saluent cette innovation, d’autres questions se sont posées quant à savoir si le Désactivez également l’option pourrait. La déclaration claire d’EA est : Non !

Avec la fonctionnalité penchant sexuel EA permet aux joueurs un manière plus polyvalente de leur gameplay. Ainsi, par exemple nouvelles interactions amoureuses survenir entre amis proches Sims. Cependant, il convient de noter que la question d’une interaction intime également rejetée peut être:

Electronic Arts précise qu’il pas d’option pour désactiver de l’orientation sexuelle d’un Sim. Néanmoins, vous pouvez également utiliser les nouvelles options il suffit de le laisser intact et jouer comme avant. Par conséquent, une fonction de désactivation est également pas nécessaire du tout.

Sims […] n’ont pas de préférence prédéterminée pour un sexe particulier, l’attirance peut changer pendant le jeu et ils peuvent flirter avec n’importe quel sexe. C’est toujours le statut par défaut pour un nouveau Sim.

De plus, EA commente le sujet LGBTQIA+ :

« Alors que nous essayons de donner aux joueurs la possibilité d’activer et de désactiver certaines fonctionnalités de jeu, les identités LGBTQIA + font partie intégrante de la vie et ne peuvent pas être activées et désactivées.